Xiaomi Apple'a özendi kullanıcıların gözü yaşlı. İşte bu hiç yakışmadı

Daha önceden Xiaomi tarafından herhangi bir öneri gelmiyordu çünkü cihaza uygun olan şarj makinesi zaten cihaz kutusundan çıkıyordu. Atılan bu adımla beraber Xiaomi’nin artık şarj cihazlarını tıpkı Apple gibi ayrı olarak satma yolunu tercih ettiği ortaya çıkıyor.