Xiaomi Apple'a özendi kullanıcıların gözü yaşlı. İşte bu hiç yakışmadı

Xiaomi Apple'a özendi kullanıcıların gözü yaşlı. İşte bu hiç yakışmadı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Xiaomi milyarlarca kullanıcısını kahreden bir adım attı. Henüz resmi olarak açıklanmasa da artık cihaz kutularından şarj makinesi çıkmayacak.

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Xiaomi Apple'a özendi kullanıcıların gözü yaşlı. İşte bu hiç yakışmadı 1

Uygun, hızlı, teknolojik ve geniş Pazar ağı sayesinde dünyanın en çok satan cihazları arasında liste başlarına oynayan ve zaman zaman da liste başını tutan Xiaomi, milyonlarca kullanıcısını derinden üzecek bir yola gitti.

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Xiaomi Apple'a özendi kullanıcıların gözü yaşlı. İşte bu hiç yakışmadı 2

Henüz resmi olarak açıklanmadı fakat Redmi 13 serisi Avrupa’da şarj cihazından yoksun bir şekilde kullanıcılara dağıtıldı. Şirket yeni çıkardığı Redmi 13 modeli için 33W şarj cihazının kullanılmasını öneriyor.

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Xiaomi Apple'a özendi kullanıcıların gözü yaşlı. İşte bu hiç yakışmadı 3

Daha önceden Xiaomi tarafından herhangi bir öneri gelmiyordu çünkü cihaza uygun olan şarj makinesi zaten cihaz kutusundan çıkıyordu. Atılan bu adımla beraber Xiaomi’nin artık şarj cihazlarını tıpkı Apple gibi ayrı olarak satma yolunu tercih ettiği ortaya çıkıyor.

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Xiaomi Apple'a özendi kullanıcıların gözü yaşlı. İşte bu hiç yakışmadı 4

Aslında bakılacak olursa Xiaomi’nin bu adımı pek yadırgamamak gerekiyor. Kendisi kadar çok satan cep telefon markaları uzun bir süredir şarj makinelerini cihaz kutularından çıkarmış ve ayrı bir şekilde satarak sermayelerini artırıyordu.

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Xiaomi Apple'a özendi kullanıcıların gözü yaşlı. İşte bu hiç yakışmadı 5

Bardağın dolu tarafından bakılacak olursa Xiaomi uzunca bir süre bu akıma direnmişti. Fakat kullanıcılar bir yandan da bu adımın Xiaomi’nin zararına olacağını öne sürüyor.

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Xiaomi Apple'a özendi kullanıcıların gözü yaşlı. İşte bu hiç yakışmadı 6

Bunun nedeni ise kullanıcıların zaten uygun diye Xiaomi’ye yöneldiği yadsınamaz bir gerçek iken uygun fiyatlı çakma makinelere yöneleceği bunun da cihazları bozabileceği ifade ediliyor.

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Xiaomi Apple'a özendi kullanıcıların gözü yaşlı. İşte bu hiç yakışmadı 7
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