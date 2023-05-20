Xiaomi Civi 3’ün özellikleri belli oldu

Xiaomi’nin yeni modeli Civi 3’ün teknik özellikleri ortaya çıktı.

Xiaomi Civi 3’ün özellikleri belli oldu

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, Xiaomi Civi 3 modelinin kilit özelliklerini paylaştı.

Telefon, iki ön kameraya sahip olacak. Cihazda geçen yıl tanıtılan Xiaomi Civi 2 modelinde de karşımıza çıkan 6,55 inç boyutlarında kavisli kenarlı OLED bir panel yer alacak. Panel, FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak.

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Xiaomi Civi 3 modelinin sızdırılan kamera detayları, geliştirilmiş stabilite ve netlikle yüksek kaliteli fotoğraf deneyimi vadeden OIS özellikli 50 Megapiksel Sony IMX800 birincil kamerayla donatılacağını gözler önüne seriyor.

Bunun dışında 67W hızlarında şarj olabilen 4.500 mAh’lik bir pilden beslenecek.

30 MAYIS TANITIM

Akıllı telefonda 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama mevcut olacak. Ancak burada daha farklı RAM ve depolama opsiyonlarının olma ihtimalini de akıldan çıkarmamak gerekiyor. Son olarak cihazın 30 Mayıs tarihinde tanıtılması bekleniyor.

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