X’te en çok ‘Yabani’ konuşuldu

Türk dizileri, sadece Türkiye’de değil; dünya genelinde de büyük ilgi görüyor. Özelikle Orta Doğu, Latin Amerika, Balkanlar ve Asya gibi bölgelerde de geniş bir izleyici kitlesine sahip Türk dizileri, genellikle aşk, aile bağları, ihanet ve intikam gibi dramatik hikâyeler üzerinden izleyenler ile güçlü bir bağ kuruyor.

Bu bağlamda, Medya Takip Merkezi de 2024 yılında X’te (Twitter) en çok konuşulan dizileri açıkladı. Final hazırlığında olan ‘Yabani’ (NOW TV), 5 milyonu aşkın paylaşıma konu olarak listenin zirvesinde yer aldı. ‘Yabani’yi ilk 20’de sırasıyla ‘Yalı Çapkını’, ‘Hudutsuz Sevda’, ‘Kızılcık Şerbeti’, ‘Rüzgarlı Tepe’, ‘Kızıl Goncalar’, ‘Yaban Çiçekleri’, ‘Bir Gece Masalı’, ‘Bahar’, ‘Gaddar’, ‘Leyla’, ‘Safir’, ‘Arka Sokaklar’, ‘Siyah Kalp’, ‘Kalpazan’, ‘Kuruluş Osman’, ‘Deha’, ‘Bambaşka Biri’, ‘Senden Önce’ ve ‘Üç Kız Kardeş’ takip etti.

Sosyal medya elbette önemli ama çok konuşulmak, illaki iyi reyting demek değil. Öyle olsaydı, ‘Yabani’ final hazırlığında olmazdı.

Koray Avcı’dan nostalji rüzgarı

Koray Avcı, merakla beklenen ‘Bir Tanju Okan Efsanesi’ albümünde seslendirdiği ‘Öyle Sarhoş Olsam ki’ isimli şarkıyı Bordo Müzik etiketiyle yayınladı.

14 şarkıdan oluşan albümün 8. çalışmasına Koray Avcı imza attı. Sözleri Bülent Şençalar’a, müziği Güzin Gürman’a ait şarkının düzenlemesini İskender Paydaş yapmış.

Koray Avcı, kendine has tarzıyla ‘Öyle Sarhoş Olsam ki’yi gayet güzel yorumlamış. Dinleyeni bol olsun.

Dizilere yine ceza yağdı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 2024 yılını ‘Kızıl Goncalar’ ve ‘Şakir Paşa Ailesi’ dizilerine kestiği cezalarla kapattı.

‘Kızıl Goncalar’da Vahid Efendi’nin (Tolga Tekin) Naim Efendi (Mert Turak) tarafından kolunun kesilmesinin ‘şiddeti özendirici ve kanıksatıcı’ olduğu gerekçesiyle; ‘Şakir Paşa Ailesi’ dizisinde ‘mahrem alanların korunmadığı, çarpık ilişkiler ve cinsellik içeren sahnelerle de milli manevi değerlere aykırı unsurlar içerdiği’ gerekçe gösterilerek NOW TV’ye yüzde 3 idari para cezası verildi.

Peki, RTÜK’ün bu cezaları çözüm mü? Aksine, dizilerin ekmeğine yağ sürüyor. Çünkü, verilen her ceza sonrası dizilere ilgi daha çok artıyor. Örnekleri mevcut. Ne ceza ne yayın durdurma. RTÜK, bununla ilgili başka bir yol bulmalı.