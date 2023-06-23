Ya Çok Seversen 1 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ya Çok Seversen ne zaman başlıyor?

Hafsanur Sancaktutan ve Kerem Bürsin’in başrollerinde yer aldığı ‘Ya Çok Seversen’ dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Ya Çok Seversen 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ya Çok Seversen ne zaman başlıyor?

Ya Çok Seversen 1 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ya Çok Seversen ne zaman başlıyor?

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ‘Ya Çok Seversen’ dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Ya Çok Seversen 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ya Çok Seversen ne zaman başlıyor?

Kanal D ekranlarında yaz sezonunda yayınlanması beklenen ‘Ya Çok Seversen’ dizisinden ilk bölüm fragmanı geldi. Başrollerinde Hafsanur Sancaktutan ve Kerem Bürsin’in yer aldığı Ya Çok Seversen dizisine ait pek çok bilgi merak ediliyor.

YA ÇOK SEVERSEN KONUSU NE?

‘Ya Çok Seversen’, annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve kendi ayakları üstünde durarak yurtdışında yaşayan, kimseye güven duymayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, insanları kandırarak para kazanan Leyla’nın yollarının kesişme hikayesini konu alıyor.

YA ÇOK SEVERSEN OYUNCU KADROSU

Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerinde yer aldığı dizinin kadrosunda Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebuzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi başarılı isimler de yer alıyor.

YA ÇOK SEVERSEN 1. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ya Çok Seversen dizisinin ilk bölümü 6 Temmuz Perşembe günü Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

kerem-bursin-ve-hafsanur-sancaktutanin-yeni-dizisi-ya-cok-seversen-sete-cikti-2.jpg

Öne Çıkanlar
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
Son Haberler
EYT'li Teoman'dan harçlık itirafı Magazin
EYT'li Teoman'dan harçlık itirafı
Kurşun yağdırdığı arkadaşlarından biri öldü Yaşam
Kurşun yağdırdığı arkadaşlarından biri öldü
Geçiş garantili yol ve köprülere bayram yine gelmedi. Eski Türkiye'nin yolları ve köprüleri bedava olacak Güncel
Geçiş garantili yol ve köprülere bayram yine gelmedi. Eski Türkiye'nin yolları ve köprüleri bedava olacak
Titaniğin enkazında ölen turistlerin felaketinde şok ayrıntı Dünya
Titaniğin enkazında ölen turistlerin felaketinde şok ayrıntı
Sakarya'daki zincirleme kazada 9 kişi yaralandı Yaşam
Sakarya'daki zincirleme kazada 9 kişi yaralandı
Kerem Kınık’ın oğlu Muhammed Furkan Kınık, Kızılay’dan ayrıldı Güncel
Kerem Kınık’ın oğlu Muhammed Furkan Kınık, Kızılay’dan ayrıldı
Samsunspor'a Slovak stoper Spor
Samsunspor'a Slovak stoper