‘Ya Çok Seversen’ dizisine iki sürpriz isim dahil oldu

Kerem Bürsin ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerini paylaştığı "Ya Çok Seversen" dizisi perşembe akşamlarına damga vuruyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Ya Çok Seversen” dizisi her perşembe seyirciyi ekran başına topluyor. Ay Yapım imzalı dizinin 5. bölümüne 2 başarılı konuk oyuncu katılıyor.

Ali Bilgin’in yönettiği, Kübra Sülün’ün ise yazdığı Kanal D’nin sevilen dizisine Netflix’in büyük ilgi gören “Merve Kült” filminin Murat’ı Levent Meşe konuk oluyor. “Ya Çok Seversin“de Eren rolüne hayat verecek olan Meşe, Ateş’e (Kerem Bürsin) gergin anlar yaşatacak.

Beşinci ve altıncı bölüme ayrıca güzel oyuncu Eva Dedova konuk oluyor. “Mahmut ile Meryem”, “Rise of Empires Ottoman” gibi ses getiren projeleriyle dikkatleri üzerine çeken Dedova, hayat vereceği “Şeyma” karakteriyle Leyla’yı (Hafsanur Sancaktutan) kıskandıracak.

