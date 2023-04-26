Yaban keçisi avlayan 2 kişiye 265 bin lira ceza

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaban keçisi avlayan 2 kişiye 265 bin lira ceza verildi.

Yaban keçisi avlayan 2 kişiye 265 bin lira ceza

Editör: Erhan Songur

Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Silopi'de K.M. ve A.L'nin yaban keçisi avladığını tespit etti.

Yaban keçisine el konulurken, 2 kişiye toplam 265 bin lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte Cudi ve Gabar dağları ile Beytüşşebap, İdil ve Uludere ilçelerinin, yaban keçilerinin yaşam alanı olduğunu hatırlattı.

Kalay, "Bu hayvanlarımız koruma altında olan ve nesli tehlike altında türler. Vatandaşlarımızdan bu hayvanların korunması için hassasiyet göstermelerini bekliyoruz.Yaban keçisi avlayan 2 kişiye 15 bin lirası 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan olmak üzere toplam 265 bin lira ceza uygulandı." ifadelerini kullandı.

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