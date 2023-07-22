Yaban yasemini bitkisi gut hastalığına iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan gut hastalığına iyi gelen yaban yasemin bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Yaban yasemini bitkisiyle ilgili detaylar…

GUT HASTALIĞI NEDİR?

Gut, eklemlerde ağrı, şişlik, hassasiyet ve sıcaklığa neden olan bir iltihap şeklidir. Eklemlerde meydana gelen şişlik, kızarıklık, hassasiyet, ani ve şiddetli ağrı şeklinde kendini belli eder. Genellikle ayak başparmağının eklem ağrısı ile karakterizedir. Gut hastalığında bacak eklemleri (ayak, ayak bileği ve diz) en çok etkilenen yerlerdir.

YABAN YASEMİNİ BİTKİSİ NEDİR?

Patlıcangiller familyasından; yurdumuzun hemen hemen her bölgesinde rastlanan, 1-2 m boyunda, çok yıllık, fena kokulu bir bitkidir. Haziran-Eylül ayları arasında mor renkli çiçekler açar. Gövdesi sarılıcıdır. Meyvesi sarımsı-kırmızıdır. Dallarında dulcamarin vardır. Meyveleri; solanın ve solasein taşır.

NASIL KULLANILIR?

Çay : 1 kahve kaşığı bitki kaynar su ile haşlanır ve 1 saat bekletilir. Günde 3 defa yemeklerden evvel birer bardak alınır.

Haricen Kullanım : 4 bardak suya 30-40 gram kabuğun­dan veya çiçeklerinden konur. 10 dakika kaynatı­lır. Deri hastalıklarında losyon olarak kullanılır. Hemoroid ve egzama gibi hastalıklarda kompres yapılır.