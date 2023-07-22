Yaban yasemini bitkisi romatizmaya iyi geliyor

İnsanların korkulu rüyası olan romatizmaya iyi gelen yaban yasemini bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Yaban yasemini bitkisi romatizmaya iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan romatizmaya iyi gelen yaban yasemini bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Yaban yasemini bitkisiyle ilgili detaylar…

ROMATİZMA NEDİR?

Romatizma hemen hemen her yaşta görülen ve savunma mekanizmasında çeşitli bozukluklara yol açabilen bir hastalıktır. Toplumda çoğunlukla romatizmaya sıcak ya da soğuk havanın neden olduğu düşünülse de bu yanlış bir kanıdır. Romatizma kilolu kişilerde daha fazla ağrıya neden olup, eklemlerde şişlik, sıcaklık ve ağrı ile kendisini gösterir, tedavi edilmediğinde ciddi rahatsızlıklara neden olur.

ROMATİZMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Sindirim sistemi şikayetleri,

-Böbrek fonksiyonlarında azalma,

-Nörolojik belirtiler (Felç, bilinç değişiklikleri vb.)

-Kalp ve dolaşım sisteminde yaşanan olumsuzluklar

-Eklemlerde ağrı, şişlik, hareket kısıtlılığı

-Sabahları eklemlerinde sertlik olması, daha sonra yavaş yavaş gevşemesi

-El parmaklarında soğukta beyazlaşma, sararıp solma

-Cilt altında bezeler

-Güneşte ciltte aşırı duyarlılık ve yaralar gelişmesi

--Ellerde veya vücudun herhangi bir yerinde deride sertlik

-Güçsüzlük, merdiven inip çıkamama, oturup kalkamama ve kaslarında ağrı - özellikle sabahları daha belirgin bel ağrısı ve tutukluk hali - Gözlerinde sık sık iltihaplanma (üveit)

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YABAN YASEMİNİ BİTKİSİ NEDİR?

Patlıcangiller familyasından; yurdumuzun hemen hemen her bölgesinde rastlanan, 1-2 m boyunda, çok yıllık, fena kokulu bir bitkidir. Haziran-Eylül ayları arasında mor renkli çiçekler açar. Gövdesi sarılıcıdır. Meyvesi sarımsı-kırmızıdır. Dallarında dulcamarin vardır. Meyveleri; solanın ve solasein taşır.

NASIL KULLANILIR?

Çay : 1 kahve kaşığı bitki kaynar su ile haşlanır ve 1 saat bekletilir. Günde 3 defa yemeklerden evvel birer bardak alınır.

Haricen Kullanım : 4 bardak suya 30-40 gram kabuğun­dan veya çiçeklerinden konur. 10 dakika kaynatı­lır. Deri hastalıklarında losyon olarak kullanılır. Hemoroid ve egzama gibi hastalıklarda kompres yapılır.

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