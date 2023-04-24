Erdoğan'dan enflasyon sıkıntısı itirafı. Altı gün sonra kabullendi

İstanbul Finans Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada ekonomide sıkıntı olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, altı gün sonra bu defa "şu anda enflasyon sıkıntımız var" itirafında bulundu.

Erdoğan'dan enflasyon sıkıntısı itirafı. Altı gün sonra kabullendi

17 Nisan'da İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabının açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin ekonomi eleştirilerine, "Ekonomide sıkıntı varmış, yoo… Biz gayet iyi yolumuza devam ediyoruz.

MB’nin de Döviz rezervi 22,5 milyar dolardı.

Başbakanlık dönemimde 135 milyar dolara çıkardık.

2013’te IMF ile ilişiği kestik, merkezin döviz rezervi arttı, şu anda da ihtiyacımız yok" ifadeleriyle yanıt vermişti.

"Biz gayet yolumuza devam ediyoruz" şeklinde konuşan Erdoğan, sadece birkaç gün sonra bu defa Akyazı'daki açılış töreninde enflasyon sıkıntısı olduğunu itiraf etti.

Faizi 8,5'a düşürdüklerini de kaydeden Erdoğan, ekonomideki sıkıntıları unutmadıklarını belirterek "14 Mayıs'tan sonra gıdada her türlü yanlış yola gidenlere gereken dersi vereceğiz" dedi.

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"ŞU ANDA SIKINTIMIZ VAR"

Sakarya Akyazı'da gerçekleştirilen Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan, faiz ve enflasyon mesajı verdi.

IMF'den bir kuruş almadıklarını iddia eden Erdoğan, "Şu anda bir enflasyon sıkıntımız var ama faizi 8,5'a düşürdük. Daha da düşecek. Geçmişte yaptık. Geçmişte yaptığımıza göre bugün de yaptık yarın da yapacağız" dedi.

"FAHİŞ ARTIŞLAR DA OLDU"

Erdoğan, ekonomideki sıkıntıları da unutmadıklarını kaydederek, "Bazı ürünlerde sıkıntılar yaşadık.

Fahiş artışlar da olduk. 14 Mayıs'tan sonra özellikle gıdada her türlü yanlış yola gidenlere yapacağımız yasal düzenlemelerle onlara da gereken dersi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

ÖNCE DE EKONOMİ'DE 'SIKINTI VAR' DEMİŞTİ

Erdoğan, 16 Nisan'da da "Hayat pahalılığı başta olmak üzere ekonomik sıkıntıları yine biz çözeceğiz" demişti.

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