Demirtaş Erdoğan’la karşılaşırsa ne diyeceğini açıkladı

HDP'nin cezaevinde tutuklu bulunan eski genel başkanı Selahattin Demirtaş, Erdoğan'la karşılaştığı takdirde "Saray yaşamı seni bitirmiş, yazık." diyeceğini açıkladı.

Demirtaş Erdoğan’la karşılaşırsa ne diyeceğini açıkladı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nden Halk TV çalışanlarının sorularını yanıtladı.

Demirtaş, gazeteci Barış Pehlivan'ın "Özgürlüğünüze kavuştuğunuzda Recep Tayyip Erdoğan ile karşılaşırsanız, ona ne söylemek isterdiniz?" şeklindeki sorusuna "Bu yedi yıl seni çok yıpratmış, çok yaşlanmış, çökmüşsün, Saray yaşamı seni bitirmiş, yazık" diyebileceğini kaydetti.

Demirtaş, gazeteci İsmail Küçükkaya’nın “Türk siyasetinin ve demokratik hayatının geleceğinde etkili/belirleyici olacak isimler arasında kendinizi görüyor musunuz? Bu manada başka hangi isimlerin etkili olacağını düşünüyorsunuz?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

“Sevgili İsmail Küçükkaya, önemli olan benim gelecekte kendimi nerede gördüğüm değil. Halk kimi nerede görmek istiyorsa ona şans tanır, karar verici olan halktır. Bu anlamda halk kime görev verir, şans tanır bilemem ama kime artık şans tanımayacağını rahatlıkla söyleyebilirim: Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Mustafa Destici, Doğu Perinçek, Önder Aksakal ve benzerlerine Türkiye’nin geleceğinde yer yok artık.”

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