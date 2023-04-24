'MHP ile ittifak yapmayın' diyen Davutoğlu'na Erdoğan bu yanıtı vermiş

Editör: Oğuz OK



HaberTürk TV'de Kübra Par’ın moderatörlüğünde “Açık ve Net” programına katılan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, AKP-MHP ittifakına ilişkin çok konuşulacak bir açıklama yaptı.



2018’de Erdoğan’ı uyardığını söyleyen Davutoğlu, şöyle konuştu:



"Ben 2018'de Sayın Erdoğan'a 'MHP ile ittifak yapmayın, siyasetin doğasını bozacaksınız, AK Parti'nin de MHP'nin de doğasını bozacaksınız' dedim. Erdoğan bana 'Büyük balık küçük balığı yutar Ahmet Bey' dedi. Ne oldu? AK Parti MHP'lileşti. MHP, AK Parti'nin yolsuzluklarını örten bir parti haline geldi. Ne MHP, MHP oldu. Ne AK Parti AK Partiliğini korudu. Sonunda ne oldu? MHP kitlesi İYİ Parti'ye doğru seyretmeye başladı."



“ALTILI MASA’YA DÜŞMANLIKLARI ONDAN”

“AK Parti'nin bazı kitleleri de MHP'ye geçerek bir denge kuruldu.” diyen Davutoğlu, “Bahçeli ve Erdoğan'ın hesabı hep şuydu; 'Bunlar bir araya gelip karşımıza ittifak kuramaz'. Altılı Masa'ya düşmanlıkları ondan. İthamları ondan. Beklemedikleri şekilde biz masayı kurunca oyun düzeni bozuldu.” ifadelerini kullandı.