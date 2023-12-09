Yabancı öğrencileri para karşılığı kayıt skandalında YÖK rektör için soruşturma izni vermedi

Pamukkale Üniversitesi’ne yabancı öğrencilerin para karşılığı kaydettirilmesi skandalında YÖK rektöre soruşturma izni vermedi. Öte yandan mahkeme ise ‘Yargılansın’ dedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yabancı öğrencileri para karşılığı kayıt skandalında YÖK rektör için soruşturma izni vermedi

Yabancı uyruklu öğrencileri para karşılığı Pamukkale Üniversitesi’ne (PAÜ) kaydettirme skandalının yankıları sürüyor. Üniversiteye ilişkin hem Sayıştay raporundaki eksiklikler hem de rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan hakkındaki yargılama kararı yeniden gündeme geldi.

Cumhuriyet gazetesinden Sena Tufan’ın haberine göre, PAÜ Genel Sekreteri Tamer Ceylan’ın mahkeme kararlarıyla göreve getirilmesine rağmen, iki kez üst üste mahkeme kararlarına uymadığı iddiasıyla hakkında davalar açılan Kutluhan’ın “görevi kötüye kullanmaktan” yargılandığı anlaşıldı.

Ceylan’ın avukatı Bayram Can Çapar’ın Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunması üzerine başsavcılık harekete geçmiş ve Kutluhan hakkında ceza davasında yargılanmasına dönük karar alınmak üzere açılan soruşturma dosyasını izin verilmesi talebiyle YÖK’e havale etmişti.

YÖK’ün, talep dosyasını 1 yıl gibi bir süre beklettikten sonra “Rektör hakkında yapılacak bir işlem bulunmadığı” yönünde karar vermesi üzerine, YÖK hakkında da Ankara 9. İdare Mahkemesi’ne dava açıldı. Mahkeme Kutluhan’ın yargı kararlarını uygulamayarak ‘görevi kötüye kullanma’ suçunu işlediğine dair ciddi emarelerin bulunduğu, bu nedenle ceza soruşturması açılması yönünde işlemler tesis edilmesinin gerektiğini belirtti.

SAYIŞTAY’A YANSIDI

Üniversitenin Sayıştay raporunda yasada belirtilen istisnalar dışında dolu kadroya görevlendirmeler yapıldığı belirlendi. 5 daire başkanlığı, 7 şube müdürlüğü, 4 fakülte sekreterliği ve 11 yüksekokul sekreterliği kadrosuna usulüne göre atanmış personel, asıl kadrosu dışında çalıştırılıyor.

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