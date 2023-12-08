Para karşılığı tıp fakültesine kaydedilen yabancı uyruklu öğrenciler için yeni skandallar ortaya çıktı

Pamukkale Üniversitesi'nde yabancı öğrencilerin tıp ve diş hekimliği gibi fakültelere usulsüz kaydedildiği iddiasında yeni detaylar ortaya çıktı. Kaydı yapan memurun yurtdışı danışmanlık şirketiyle rüşvet aldığı iddia edildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Para karşılığı tıp fakültesine kaydedilen yabancı uyruklu öğrenciler için yeni skandallar ortaya çıktı

Cumhuriyet Gazetesi'nden Sena Tufan'ın haberinde yer alan bilgilere göre; Pamukkale Üniversitesi'nde yabancı öğrencilerin tıp ve diş hekimliği fakültelerine usulsüz kaydedilmesi skandalında yeni detaylar ortaya çıktı.

Yükseköğretim Kurulu'nun yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt işlemlerini üniversitelere devretmesiyle birlikte usulsüzlükler yaşandı. Pamukkale Üniversitesi'nde 2022/2023 akademik yılında yaşanan yabancı öğrenci kayıtlarındaki usulsüzlüğü Cumhuriyet Gazetesi dün yayımlayarak duyurmuştu.

Üniversite'nin, yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları için bir yurtdışı eğitim danışmanlık şirketleriyle anlaşma yaptığı iddia edildi. Öğrencilerin kayıt başvuruları bu şirketlerin danışmanlığında yapıldı. Kayıt işlemleri için öğrenci işleri memuru A.Ş.Ç. sorumlu olarak görevlendirildi. Pamukkale Üniversitesi'nin idari soruşturması sonucunda danışmanlık şirketleri aracılığıyla A.Ş. Ç'nin "kayıt başvurularından rüşvet aldığı, üniversitenin kontenjanı üzerinde kayıt yaptığı" anlaşıldı. A.Ş.Ç. görevinden ihraç edildiği ortaya çıktı.

Müdürün ve diğer memurların ise görevlerine devam etmesi kararı verildi. Kontenjan artışı sonucunda okula kaydedilen öğrencilerin ise kayıtları silindi. Aralarında okula sınavda başarılı olarak girdiklerini iddia eden ve kaydı silinen 140 yabancı öğrenci hukuki yola başvursa da davaları kazanamadı. Usulsüzlük, tıp fakültesi öğrencisi Iraklı Aliridha Abdulameer Abdali Alrichab'ın kaydının silinmesi kararına karşı açtığı dava ile patlak vermişti. Alrichab, "başarılı eğitim hayatı olduğunu ve kayıt silme işleminin gerekçesiz yapıldığını” öne sürmüştü. Üniversite mahkemeye verdiği savunmada yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtlarında usulsüzlük yapıldığını kabul etmiş, sınav puanlarının değiştirildiğini belirtmişti. Denizli 1.

İdare Mahkemesi, Alrichab'ın yürütmeyi durdurma istemini reddetmişti.

'8 BİN DOLAR VERİN...'

Cumhuriyet'in ulaştığı, mühendislik fakültesinden kaydı silinen bir yabancı öğrenci, "Sınavda başarılı olarak Pamukkale Üniversitesi'ni kazandım. Ancak olayın ardından benim de kaydım silindi. Hakkımı aramak için idare mahkemesine gittim ve kaybettim. '8 bin dolar verirseniz bu işi çözeriz' dediler. Para vermediğim için okuldan atıldım" iddiasını aktardı. Öğrenci ayrıca, kayıtları silinen öğrencilere yurtdışına çıkış sınav yasağı getirildiğini öne sürdü.

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