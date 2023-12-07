Yabancı öğrencileri üniversitelerden para alarak kayıt ettiren şirket ortaya çıktı

TUAS isimli şirketin, yabancı öğrencileri para karşılığında Türkiye’deki üniversitelere kayıt yaptırdığı ve şirketin kurucusunun Marmara Üniversitesi’nden Doçent Cem Çağrı Dönmez olduğu tespit edildi. Şirketin Cumhurbaşkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı tarafından desteklendiği iddia edildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yabancı öğrencileri üniversitelerden para alarak kayıt ettiren şirket ortaya çıktı

banner-001.jpeg

YENİÇAĞ / ÖZEL HABER / GAMZE DAĞ

Türkiye’deki üniversitelerde yabancı öğrenci sayısı 300 bini geçti. Acentelerin ve danışmanlık şirketlerinin “öğrenci turizmi” rant alanına dönüştü.

Son günlerde gündemden düşmeyen yabancı öğrenci sorununa ise bir yenisi daha eklendi.

Kendilerini “Uluslararası öğrencilerin sınırlar ötesindeki öğrenim seçeneklerini bulup karşılaştırmalarına ve kendileri için doğru Türk üniversitelerini seçmelerine olanak tanıyan en büyük öğrenim seçimi arama ve kabul platformu” olarak tanıtan TUAS isimli şirketin, üniversitelerden para alarak yabancı öğrencileri Türkiye’deki üniversitelere kayıt ettirdiği tespit edildi.

“UYGUN MALİYETLİ HİZMET SUNUYORUZ”

Platformun internet sitesine ilk girildiğinde “Yüzde 100 ücretsiz” olduğu yazıyor ancak şirketin “Biz kimiz ve ne yapıyoruz” kısmındaki yer alan açıklama metninde “Dalgalanan başvuru sayısından kaynaklanan riskleri yönetiyoruz ve üniversitelerin kabul karar verme sürecini planlamasına ve yönetmesine yardımcı olmak için uygun maliyetli hizmetler sunuyoruz” ifadeleriyle yabancı öğrencileri üniversitelere kayıt ettirmesi karşılığında para alındığının açık açık belirtildiği görüldü.

sddfsdf-001.jpeg

hizmet-004.jpg

CUMHURBAŞKANLIĞI, YÖK, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI VE GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DESTEKLENDİĞİ İDDİASI

Şirketin tanıtım yaptığı internet sitesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, TÜBİTAK, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Maarif Vakfı, Türkiye Bursları, Yunus Emre Enstitüsü, Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı, TİKA, Türkiye Mezunları ve ENIC Network (European Network of Information Centers) - Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri İletişim Ağı tarafından desteklendiği iddia edildi.

cbb-004.jpg

tika-004.jpg

turkiye-ulusal-ajansi-004.jpg

ŞİRKETİN KURUCUSU MARMARA ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDEKİ DOÇENT CEM ÇAĞRI DÖNMEZ

Şirketin kurucusu Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ndeki Doçent Cem Çağrı Dönmez olduğu görüldü.

Yeniçağ’ın edindiği bilgilere göre; Dönmez hakkında “İnternet üzerinden yabancılarla konuşup para konusunda pazarlık yaparak okullara kayıt yaptırdığını tüm okul biliyor” ifadeleri kullanıldı.

Diğer yandan, Dönmez’in ofisinde staj yapan öğrencilerin çoğunluğunun Araplardan oluştuğu öne sürüldü.

cem-cagri-donmez-004.jpg

cem-cagri-donmez-tuas-004.jpg

İlgili Haberler
Para karşılığı tıp fakültesine kaydedilen yabancı uyruklu öğrenciler için yeni skandallar ortaya çıktı
Öne Çıkanlar
Samet Aybaba'nın yardımcısı Fatih Terim'in adamı Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Samet Aybaba'nın yardımcısı Fatih Terim'in adamı Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz! Fatih Ergin Yunanistan'ın Türkiye'den ne koparttığını açıkladı
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz! Fatih Ergin Yunanistan'ın Türkiye'den ne koparttığını açıkladı
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Son Haberler
Rüyada toz görmek neye işaret? Rüyada toz görmek ne demek? Gündem
Rüyada toz görmek neye işaret? Rüyada toz görmek ne demek?
İş dünyası dijital pazarlama stratejileri için bu zirvede buluştu Gündem
İş dünyası dijital pazarlama stratejileri için bu zirvede buluştu
Acun Ilıcalı’dan kafaları karıştıran paylaşım. Yarışmadan çekildiği söyleniyordu Magazin
Acun Ilıcalı’dan kafaları karıştıran paylaşım. Yarışmadan çekildiği söyleniyordu
Özgür Özel'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu'ndan takipteyim mesajı Gündem
Özgür Özel'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu'ndan takipteyim mesajı
Halkbank Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde. Brezilya takımını devirdi Spor
Halkbank Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde. Brezilya takımını devirdi
Meltem Cumbul ekranlara geri dönüyor. Heyecanla beklenen dizi için ABD’den geldi Magazin
Meltem Cumbul ekranlara geri dönüyor. Heyecanla beklenen dizi için ABD’den geldi
Antalya Alacabel'e yılın ilk karı düştü Gündem
Antalya Alacabel'e yılın ilk karı düştü