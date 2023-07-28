Yabancı turistler Dolar ve Euro bozdurup lokantalarda yemek yedi, yerli turistler kıyıda oturup izledi

Türk lirası yanlış ekonomi politikaları ile Dolar ve Euro karşısında eritilerek adeta müstemleke edildi. Cebindeki parası eriyen yerli turistin Fethiye’de yemek yiyen yabancı turisti kıyıdan izleyişi sosyal medyada gündem oldu.

Yabancı turistler Dolar ve Euro bozdurup lokantalarda yemek yedi, yerli turistler kıyıda oturup izledi

Türk Lirası'nın Dolar ve Euro karşısında erimesi yabancı turistleri için Türkiye'yi ucuz tatil cenneti haline getirdi. Yerli turist ise Türkiye’deki zorlanan yaşam şartları sebebiyle bırakın tatili, herhangi bir restaurant’ta oturup yemek yiyemeyecek duruma geldi.

Fethiye’de çekilen görüntülerde Yabancı turistler restaurantlarda yemek yiyip bir şeyler içerken Türk vatandaşlar ise yabancı turistleri deniz kenarında oturup izledi.

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Artan Dolar ve Euro kurları sebebiyle vatandaşlar tatil yapamaz hale geldi. Artan tatil fiyatları restaurant fiyatları, ulaşım fiyatları derken vatandaşlar yazın yıllık izinlerini ya evlerinde oturarak geçiriyor, yada sahil kenarına gidip Ülkemize tatile gelen Yabancı turistleri kafe ve restaurantların önünde oturup izliyor.

Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca gündem oldu.

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