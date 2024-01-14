Yabancıların tahvil vurgunu

Türkiye kapı kapı dolar ararken, yabancılar Türkiye’de büyük bir vurguna hazırlanıyor. İşte yabancıların tahvil vurgun planı:

Türkiye Mehmet Şimşek’in ekonomi yönetiminin başına geçmesine rağmen beklenen para ne Londra’dan ne de Körfez’den geldi. Bazı güçlü şirketlerin tahvillerinin dışında Türkiye’ye önemli bir miktarda dolar girişi olmadı. Ancak yabancıların Türkiye’de büyük vurgun için Merkez Bankası’nın bir kez daha faiz arttırmasını bekliyor.

İşte yabancıların büyük tahvil vurgununun 3 ayağı.

Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan ve Mehmet Şimşek’in İstanbul’da geçen yıl yabancılarla yaptığı ilk toplantıdan olumlu sonuç çıkmadı. Yabancılar 2 önemli şart koştu. Kur riskinin ortadan kaldırılması ve faizlerin daha da yükseltilmesi.

Yani yabancı şöyle dedi: Kurları belirli yere çekmez iseniz faizi yükseltmeden gelmeyiz. Çünkü yüksek faizden alacağımız geliri kur ile geri verebiliriz.

Bunun için doların yükseltilmesi gerek.

İkinci şart ise belli. Yüksek faiz.

Merkez Bankası tüm bunları yapıyor. Faizleri geçen ay yüzde 42.5 puana kadar yükseltti. Büyük bir olasılıkla bu ay 45’e çekecek. Bir yandan da yabancıya uygun zemin için kurları adeta cetvelle çizmişçesine her gün kontrollü yükseltiyor.

Buraya kadar vurgunun ilk ayağıydı. Gelelim ikinci ayağa.

Yerel seçim sonuçlarını da görüp Türkiye’ye hızlı bir fon girişi yapacaklar. Yüksek faizli tahvili alıp Türkiye güzellemesi yapacaklar.

İşte bu aşamadan sonra devreye en önemli ayağı başlatacaklar.

O da Türkiye’nin kredi notunu yükseltecekler.

Türkiye’nin hiçbir yapısal reform yapmamasına rağmen tartışılan bir hukuk sitemi ve yok hükmünde sayılan Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen yabancı kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye’nin sırf faiz arttırdığı için kredi notunu yükseltecek.

Bu kez faizler düşmeye başlayacak ve her şey güllük gülistanlık havasına bürünecek.

Sonuç ne mi olacak?

Yabancı tepe faizden aldığı tahvilleri en düşük noktadan satıp dünyanın hiçbir ülkesinde yapamayacağı vurgunu yapıp çekip gidecek.

Türkiye bu filmi daha önce de gördü. Şimdi yeniden sahneleniyor.

Peki biz ne yapacağız?

Türkiye’yi batma noktasına getirip sonra yabancının dolarına muhtaç eden yöneticilerin hatasından dolayı daha daha az maaşla daha çok çalışıp daha çok vergi ödeyeceğiz.