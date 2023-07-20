Yabani enginar bitkisi diş ağrılarına iyi geliyor

İnsanların korkulu rüyası olan diş ağrılarına iyi gelen yabani enginar bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Yabani enginar bitkisi diş ağrılarına iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Diş ağrılarına iyi gelen yabani enginar bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Yabani enginarla ilgili detaylar…

DİŞ AĞRISI NEDİR?

Diş ağrısı, dişin içinde veya çevresinde gelişen ağrıya verilen isimdir. Daha küçük çaplı diş ağrıları bireyin evde kendiliğinden edebileceği geçici bir diş eti tahrişinden kaynaklanabilir. Ancak daha ciddi ve ağır diş ağrıları, kendi başlarına iyileşmeyecek ve bir diş hekimi tarafından tedavi edilmesi gereken diş ve ağız problemlerinden kaynaklanırlar.

DİŞ AĞRISININ OLASI NEDENLERİ NELERDİR?

Diş çürüğü,

Dişin merkezinde gerçekleşen bakteriyel bir enfeksiyondan dolayı oluşan diş apsesi,

Diş çatlağı ya da kırık diş,

Diş dolgusunda bir hasar,

Sakız çiğneme, dişleri sıkma veya birbirine sürtme gibi tekrarlayan hareketlerden kaynaklanan diş yıpranması,

Diş eti enfeksiyonu,

Diş etlerinden diş çıkması, yani diş patlaması,

Yirmilik dişler gibi nedenlerden dolayı dişlerin çekilmesi bulunur.

YABANİ ENGİNAR NEDİR?

Bileşikgiller familyasından; 2 metre kadar boyunda, çok yıllık bir bitkidir. Yapraklarının ucu sivri diken şeklindedir. Ev ilaçlarında; kökü ve yaprakları kullanılır.

NASIL KULLANILIR?

Birçok hastalığa iyi geldiği ve kişiye dinamizm kazandırdığına inanılan yabani enginarının tazesi, bulgur pilavı, et ve yumurtayla pişirilerek, kızartması yapılarak ya da salata olarak tüketilir. Yemek olarak kullanılmasının yanı sıra sakızı yapılır.

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