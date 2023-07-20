Ölümcül hastalığa iyi gelen bitki ortaya çıktı. Faydaları saymakla bitmiyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Ölümcül hastalıklardan olan kalp ve damar hastalıklarına iyi gelen yabani enginar bitkisinin faydaları dikkat çekti.

KALP DAMAR HASTALIKLARINA BÖYLE İYİ GELİYOR

Kalp ve damar hastalıkları olan kişilerde özellikle da damar tıkanıklığı gibi durumların giderilmesini sağlar.

BAŞLICA KALP VE DAMAR HASTALIKLARI ŞUNLARI İÇERİR;

-Koroner arter hastalığı, kalbi besleyen atar damarların daralması yada tamamen tıkanması

-Kalp ritmi sorunları (aritmiler)

-Doğuştan kalp kusurları

-Kalp kapak hastalığı

-Kalp kası hastalığı

-Kalp enfeksiyonu.

YABANİ ENGİNAR NEDİR?

Bileşikgiller familyasından; 2 metre kadar boyunda, çok yıllık bir bitkidir. Yapraklarının ucu sivri diken şeklindedir. Ev ilaçlarında; kökü ve yaprakları kullanılır.

NASIL KULLANILIR?

Birçok hastalığa iyi geldiği ve kişiye dinamizm kazandırdığına inanılan yabani enginarının tazesi, bulgur pilavı, et ve yumurtayla pişirilerek, kızartması yapılarak ya da salata olarak tüketilir.

Yemek olarak kullanılmasının yanı sıra sakızı yapılır.

YABANİ ENGİNARIN FAYDALARI

- Mideyi kuvvetlendirir.

-Sinirleri güçlendirir.

-Bağırsak solucanlarını düşürür.

-Diş ağrılarını giderir.

-Diş eti iltihaplarını giderir.

-Hazımsızlığı giderir.

-Baş ağrısı, sinüzit ya da migren gibi rahatsızlığı olan kişilere çok iyi gelir.

-Vücuttaki birikmiş olan kirli kanın temizlenmesine yardımcı olur.

-Kalp ve damar hastalıkları olan kişilerde özellikle da damar tıkanıklığı gibi durumların giderilmesini sağlar.

-Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde rol oynar.

-İltihap giderici özelliği vardır.

-Karaciğer rahatsızlıklarına ve safra yolunda oluşan iltihaplanmalara karşı etkilidir.