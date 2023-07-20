Yabani enginar bitkisi karaciğer rahatsızlıklarına iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelen yabani enginar bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Yabani enginar bitkisi; Karaciğer rahatsızlıklarına ve safra yolunda oluşan iltihaplanmalara karşı etkilidir.

KARACİĞER HASTALIKLARI NELERDİR?

-Hepatit

-Akut Karaciğer Yetmezliği

-Kronik Karaciğer Hastalığı

-Karaciğer Kistleri

-Karaciğer Enfeksiyonları

-Karaciğer Tümörleri

YABANİ ENGİNAR BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Birçok hastalığa iyi geldiği ve kişiye dinamizm kazandırdığına inanılan yabani enginarının tazesi, bulgur pilavı, et ve yumurtayla pişirilerek, kızartması yapılarak ya da salata olarak tüketilir. Yemek olarak kullanılmasının yanı sıra sakızı yapılır.