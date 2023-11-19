Meteoroloji'den yeni fırtına uyarısı. Son sürat hızla geliyor

Yurdun birçok noktasında kuvvetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle su baskınları yaşanıp ağaçlar devriliyor ve tekneler kıyıya vuruyor.

Kuvvetli fırtına ve sağanak yağış yurdu etkisi altına almışken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bir uyarı daha geldi.

FIRTINA BATI KARADENİZ'İ ETKİSİ ALTINA ALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün Batı Karadeniz’de fırtına etkili olacak.

Zonguldak, Düzce, Bartın, Karabük ile kıyı ilçeleri başta olmak üzere Kastamonu ve Bolu’nun kuzeyinde batı ve kuzeybatı yönlerden esecek tam fırtınanın, yer yer saatte 120 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

Vatandaşlar, gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen fırtınayla birlikte çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.