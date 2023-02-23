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İşte yağlı ciltler için maske tarifleri

Stres, uykusuzluk ve yediklerimiz cildimizin yağ dengesini bozmakta ve cildimizin daha fazla yağlanmasına neden olmakta. İşte o ciltler için maske tarifi ve o ciltlere sahip kişilerin ne yapması gerektiği…

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 08:17
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Yağlı ciltler için maske tarifleri

İşte yağlı ciltler için maske tarifleri
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Cildin yağmasında birçok etken vardır. Bir cilt yapısı olarak kabul edilsede yanlış ve çok yağlı beslenme, hormonal değişiklik ve dengesizlik, çevre koşulları ile birlikte yaşla doğru orantılıdır. Yağlı cilt genellikle gençlerde bir sorun olarak görülse de cildin kurumasını engelleyerek yaşlılıkta oluşacak kırışıkları da önlemekte.

 

Bir cilt tipi olan yağlı ciltler aslında dış etkenler nedeniyle de ortaya çıkmaktadır. Yağlı cilt problemi çoğunlukla ergenlik dönemindeki gençlerde görülmektedir. Bu dönemde yaşanan hormonların dengesizliği nedeniyle oluşmakta.

YAĞLI CİLDE SAHİP KİŞİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Aşırı yağlı yiyecekler tüketmek cildinizin yağ dengesini etkileyecektir. Çekirdek, cips, kızartmalar ve aşırı yağlı yemek tüketiminden kaçının.

Gözenekleriniz hava alması ve cildiniz temiz kalması cilt yağlanmasını engelleyecektir. Hergün yatmadan önce cilt temizliğinizi ihmal etmeyiniz.

Stres akne ve cilt yağlanmasının başlıca sebebidir. Stresin yanı sıra uykusuzlukta cilt yağlanmasına neden olmaktadır.

Yağlı bir cilde sahip kişiler nemlendirici seçerken yağsız olanları tercih etmeliler. Cilt temizliğinizde sabun yerine jel temizleyiciler kullanın. Sabun gibi cildinizde siyah nokta oluşumuna neden olan temizleyiciler kullanmayın.

Yağlı bir cilde sahipseniz transparan pudra kullanın. Yağlı fondöten kullanımı gözeneklerinizi tıkayarak cilt yağlanmanızı daha fazla arttıracaktır.

Yatmadan önce makyajınızı mutlaka temizleyin. Kullandığınız yağlı makyaj ürünleri akne ve cilt sorunlarına yol açacağı gibi aynı zamanda cildinizin daha fazla yağlanmasına neden olacak.


İŞTE YAĞLI CİLTLER İÇİN BAL MASKESİ

1 tatlı kaşığı bal

5-6 damla limon suyu

2-3 yemek kaşığı süt

HAZIRLANIŞI

Malzemeleri bir kabın içinde iyice karıştırın. Kıvamın yoğunluğuna göre süt miktarını arttırın veya azaltın. Dikkat edilmesi gereken husus süt miktarının kıvamın yoğunluğunu bozmamasıdır.

ÇİLEK MASKESİ

3 tatlı kaşığı bal

3 adet çilek

1çay kaşığı limon suyu

1 adet yumurta beyazı

HAZIRLANIŞI

Malzemelerin hepsini birleştirip mikser ile çırpın.

Maskeyi cildinize uygulayın ve 10 dakika beklettikten sonra bol su ile durulayın.

10 günde bir tekrarlayın.

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