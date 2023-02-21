Yakı otu hazımsızlığa iyi geliyor

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Yakı otu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Yemek yerken aşırı bir şekilde hazımsızlık yaşayan kişiler yakı otu kullanarak, yemek sonrasında kendilerini rahatlatabileceği vurgulandı.

YAKI OTU NEDİR?

Yakı otu kapalı tohumlu otlardan bir tanesidir. Yakı otu küpe çiçeğigiller ailesine mensuptur. Mor bir renge sahip olan yakı otu uzun bir ot olarak bilinmektedir. Yakı otunun kendine has bir takım fiziksel özellikleri bulunmaktadır. Yakı otu çiçeklerinin boyları 2 ila 3 santimetre arasına değişmektedir. Kuzey Amerika ülkelerinden olan Yukon eyaletinin de sembolü olan bir çiçektir.

YAKI OTU NASIL KULLANILIR? YAKI OTU KULLANIMI

Yakı otu ilk olarak kurutularak tüketilmektedir. Cilt bölgesine de oldukça yararlı olduğundan dolayı cildinize lapa haline getirerek sürmeniz mümkündür. Yakı otu hem kurutularak hem de lapa haline getirilerek kullanılabilir.