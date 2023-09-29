Yakı otu nelere iyi gelir

Editör: Naim Arıoğlu

Yakı otunun kanıtlanmış olan pek çok faydası olup bitkisel yollardan tedavi yollarını deneyen kişiler yakı otunu tercih etmektedirler. Peki, yakı otu nedir? Yakı otu ne işe yaramaktadır? Yakı otu nerede yetişiyor? Yakı otunun faydaları nelerdir? İşte yakı otu ile ilgili bilinmeyen tüm detaylar.

Yakı otu küpe çiçeğigiller familyasına mensup olan otlardan bir tanesidir. Ülkemizin dışında dünyanın pek çok coğrafyasında yetişmektedir. Yakı otu görüntüsü ile dikkat çeken bir ottur.

Yakı otu kapalı tohumlu otlardan bir tanesidir. Yakı otu küpe çiçeğigiller ailesine mensuptur. Mor bir renge sahip olan yakı otu uzun bir ot olarak bilinmektedir. Yakı otunun kendine has bir takım fiziksel özellikleri bulunmaktadır. Yakı otu çiçeklerinin boyları 2 ila 3 santimetre arasına değişmektedir. Kuzey Amerika ülkelerinden olan Yukon eyaletinin de sembolü olan bir çiçektir.

NE İŞE YARAR

Yakı otu sindirim sistemine çok yararlıdır. Yakı otu sindirim sisteminde idrar söktürücü özelliğe sahip olduğu bilinmektedir. Vücuttaki tüm ödemi atmaya da yarayan yakı otu uzman bitkisel doktorlar tarafından tüketilmesi önerilmektedir. Özellikle vücutta yaraların ya da kesiklerin hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlayan yakı otu iltihabın giderilmesinde de oldukça iyidir.

Yakı otu ülkemizde yetişmektedir. Ülkemizin dışında da Avrupa, Asya, Kuzey Amerika ve Avustralya kıtasında yoğun olarak görülmektedir. Yakı otu dünyanın pek çok coğrafyasında yetişmektedir.

Yakı otu hemen hemen her mevsimde olmaktadır. Yakı otunun yetiştiriciliği ise mümkün değildir.

Yakı otu ilk olarak kurutularak tüketilmektedir. Cilt bölgesine de oldukça yararlı olduğundan dolayı cildinize lapa haline getirerek sürmeniz mümkündür. Yakı otu hem kurutularak hem de lapa haline getirilerek kullanılabilir.

İŞTE YARARLARI

Saç Dökülmesine İyi Gelir

Yakı otunun cilde çok iyi geldiği bilinmektedir. Saç dökülmesine oldukça iyi gelen yakı otu düzenli olarak kullanılması gerekmektedir. Yakı otunu lapa haline getirerek saçlarınıza sürebilirsiniz.

Cilde Çok İyi Gelir

Yakı otu cilde çok iyi gelmektedir. Düzenli bir şekilde lapa şeklinde tüketilerek cilt sağlığını iyi edebilirsiniz. Yakı otu ile cildinizi de parlatabilirsiniz.

İdrar Söktürür

Yakı otu idrar söktürücü özelliğe sahiptir. İdrara çıkma problemleri ve idrarında bakteri bulunan kişiler için doğal bir tedavi seçeneği olarak bilinen yakı otu kullanımı tavsiye edilen bir bitkidir. Yakı otu doğal bir idrar söktürücüdür.

Prostata İyi Gelir

Prostat hastalığı erkeklerde belirli yaştan itibaren ortaya çıkabilir. Toplumumuzda da oldukça yaygın olan bir hastalıktır. Prostatın büyümesini ve prostat olmasını engelleyen özelliği bulunan yakı otu birçok kişi tarafından tavsiye edilir.

YAKI OTUNUN ZARARLARI VAR MIDIR?

Yakı otunun aşırı şekilde tüketilmemesi tavsiye edilmektedir. Yakı otu alerjik reaksiyon olarak ortaya çıkmaktadır. Eğer fazla tüketilirse yine deride kaşıntı ve döküntü meydana gelmektedir. Yakı otunun bir diğer zararı ise mide bulantısıdır. Bundan dolayı uzman bitkisel doktorlar tarafından yakı otu gerektiği kadar tüketilmesi önerilmektedir.