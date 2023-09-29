Kedi tırnağı otu uykusuzluğa iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

UYKUSUZLUĞA BÖYLE İYİ GELİYOR

Kedi tırnağı otu; Beyni rahatlatma ve uykuyu düzenleme etkisi vardır. Uyku düzeniniz değiştiyse ve sağlıklı şekilde uyuyamıyorsanız, çözümü kedi tırnağı otunda olacaktır.

UYKUSUZLUK NEDİR?

Uykusuzluk (insomnia), uykuya dalmayı ve uykuda kalmayı zorlaştıran ya da çok erken uyanmaya ve yeniden uykuya dönememeye neden olan yaygın bir uyku bozukluğudur.

Uykusuzluk hastalığı olan insanlar, uyandıklarında kendilerini yorgun hissederler.

Uykusuzluk sadece enerji seviyesi ve ruh halini değil, sağlığı, iş performansını ve yaşam kalitesini de azaltabilir.

Sağlıklı bir yetişkinin ne kadar uykuya ihtiyacı olduğu kişiden kişiye değişse de uzmanlar gecede yedi ila sekiz saatin yeterli olduğu görüşündendir.

KEDİ TIRNAĞI OTU ÇAYI NASIL DEMLENİR? NEYE İYİ GELİR?

Kedi tırnağı otu çayını demlemek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Kedi tırnağı otu çayını marketlerden hazır aldıysanız, 1 fincan sıcak suyun içinde 5 dakika kadar demleyin ve ılıtın. Gün içinde tüketebilirsiniz. Uyku problemleri için uykudan 30 dakika önce içmeniz tavsiye edilir.

Kedi tırnağı otu toz veya kök olarak demlemek istediğinizde ise; 1 tatlı kaşığı Kedi tırnağı otunu 1 fincan içme suyu ile 8 dakika kadar kaynatın.

Kaynayan Kedi tırnağı otunu dinlendirmeye bırakın.

İçme sıcaklığına geldiğinde gün içinde sabah ve akşam olmak üzere 2 defa tüketebilirsiniz. Tadını sert bulanlar için bir dilim limon eklemeyi önereceğiz.

Böylece kalp sağlığını koruyup ağrılarınızı dindirmiş olabilirsiniz.