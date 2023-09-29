Kedi tırnağı otu uykusuzluğa iyi geliyor

İnsanların korkulu rüyası olan uykusuzluğa iyi gelen kedi tırnağı otunun faydaları dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kedi tırnağı otu uykusuzluğa iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

UYKUSUZLUĞA BÖYLE İYİ GELİYOR

Kedi tırnağı otu; Beyni rahatlatma ve uykuyu düzenleme etkisi vardır. Uyku düzeniniz değiştiyse ve sağlıklı şekilde uyuyamıyorsanız, çözümü kedi tırnağı otunda olacaktır.

UYKUSUZLUK NEDİR?

Uykusuzluk (insomnia), uykuya dalmayı ve uykuda kalmayı zorlaştıran ya da çok erken uyanmaya ve yeniden uykuya dönememeye neden olan yaygın bir uyku bozukluğudur.

Uykusuzluk hastalığı olan insanlar, uyandıklarında kendilerini yorgun hissederler.

Uykusuzluk sadece enerji seviyesi ve ruh halini değil, sağlığı, iş performansını ve yaşam kalitesini de azaltabilir.

Sağlıklı bir yetişkinin ne kadar uykuya ihtiyacı olduğu kişiden kişiye değişse de uzmanlar gecede yedi ila sekiz saatin yeterli olduğu görüşündendir.

KEDİ TIRNAĞI OTU ÇAYI NASIL DEMLENİR? NEYE İYİ GELİR?

Kedi tırnağı otu çayını demlemek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Kedi tırnağı otu çayını marketlerden hazır aldıysanız, 1 fincan sıcak suyun içinde 5 dakika kadar demleyin ve ılıtın. Gün içinde tüketebilirsiniz. Uyku problemleri için uykudan 30 dakika önce içmeniz tavsiye edilir.

Kedi tırnağı otu toz veya kök olarak demlemek istediğinizde ise; 1 tatlı kaşığı Kedi tırnağı otunu 1 fincan içme suyu ile 8 dakika kadar kaynatın.

Kaynayan Kedi tırnağı otunu dinlendirmeye bırakın.

İçme sıcaklığına geldiğinde gün içinde sabah ve akşam olmak üzere 2 defa tüketebilirsiniz. Tadını sert bulanlar için bir dilim limon eklemeyi önereceğiz.

Böylece kalp sağlığını koruyup ağrılarınızı dindirmiş olabilirsiniz.

İlgili Haberler
Ağrı kesici ot ortaya çıktı
Kedi tırnağı otu regl sancılarına iyi geliyor
Kedi tırnağı otu kalp ve damar sağlığına iyi geliyor
Kedi tırnağı otu panik atağa iyi geliyor
Kedi tırnağı otu neye iyi geliyor?
Yakı otu nelere iyi gelir
Öne Çıkanlar
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Son Haberler
2023-ALES/3 başvuruları başladı. İşte detaylar Güncel
2023-ALES/3 başvuruları başladı. İşte detaylar
Ağrı kesici ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Ağrı kesici ot ortaya çıktı
100 bin nüfuslu ilçenin tek devlet hastanesinde bir doktor kaldı Güncel
100 bin nüfuslu ilçenin tek devlet hastanesinde bir doktor kaldı
Kanser tedavisi gören Tanyeli'den Yıldız Tilbe'ye teşekkür Magazin
Kanser tedavisi gören Tanyeli'den Yıldız Tilbe'ye teşekkür
Dilan Polat bu sefer eşi Engin Polat ile paylaşım yaptı. Videoda ohhh çekti... Güncel
Dilan Polat bu sefer eşi Engin Polat ile paylaşım yaptı. Videoda ohhh çekti...
Kedi tırnağı otu regl sancılarına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Kedi tırnağı otu regl sancılarına iyi geliyor
Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da alacağı oyu açıkladı. Tüm anketlerde sonuç hemen hemen aynı Güncel
Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da alacağı oyu açıkladı. Tüm anketlerde sonuç hemen hemen aynı