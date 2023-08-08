Yakı otu saç dökülmesine iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan saç dökülmelerine birebir iyi gelen yakı otunun faydaları dikkat çekti.

Yakı otuyla ilgili detaylar…

SAÇ DÖKÜLMESİ NEDEN OLUR?

Mevcut her saç telinin bir yaşam siklusu vardır. Her saç teli 4- 6 yıl yaşar, sonra dinlenir ve daha sonra da dökülür. Saçların bu şekilde dökülmesi son derece doğal bir süreçtir ve günde 50-100 tel saç dökülmesi normal kabul edilir. Eğer bu sayıdan daha fazla dökülüyorsa, banyo yaparken ele gelen saç miktarı artmışsa ya da yıkanmış kurulanmış saçı elle çektiğimizde elimize 3-5 adet saç teli geliyorsa bu durumun ciddiye alınması gerekir.

Saç dökülmesinin çok farklı nedenleri olabilir. Önemli olan bu nedenin saptanması ve uygun tedavinin yapılmasıdır.

YAKI OTU NERELERDE KULLANILIR?

Yakı otu insan sağlığını iyileştiren bir ottur. Aşırı şekilde öksüren kişiler öksürük kesici olarak bu bitkiyi tercih edebilirler. En büyük özelliklerinden birisi öksürük kesici özelliğe sahip olmasıdır. Kuru öksürük yaşayan kişiler bu otu kullandıkları zaman rahatlıkla öksürüğü engelleyebilirler. İçeriğinde bulunan yararlı maddeler ile boğazı temizler. Kişilerin yaşadığı boğaz kaşıntıları ve tahrişlerini yok eder.

Yakı otu bitkisi boğaz ağrıları için tercih edilebilir. Astım hastaları da sıklıkla botu tercih ederler. Solunum yolu hastalıkları için en önemli bitkilerden birisidir. İleri düzeyde astım hastalığına sahip olan kişiler bu otu düzenli olarak kullandıkları zaman astımdan kurtulabilirler.

Fakat bu tarz otları kullanırken uzman hekime danışılması doğru olur. Çünkü gelişigüzel kullanıldığı zaman bazı yan etkiler ile karşılaşmak mümkündür. Düzenli dozlar ile belli dönemlerde yakı otunu kullanabilirsiniz. Yakı otu vücudun içini ve dışını koruma amacıyla tercih edilir.