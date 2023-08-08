Yakı otu kabızlığa iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların korkulu rüyası olan kabızlığa iyi gelen yakı otunun faydaları dikkat çekti. İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Yakı otuyla ilgili detaylar…

KABIZLIK NEDİR?

Dışkılama sıklığında azalma olması ile birlikte aşırı zorlanma, alt karın bölgesinde dolgunluk hissi, sert dışkı, dışkılama olduğu halde tamamen rahatlayamama hissi gibi şikayetlerin bulunmasına kabızlık denir. Kabızlıkta dışkılama sıklığı haftada üçten daha azdır.

YAKI OTU NEDİR?

Küpe çiçeğigiller familyasından; nemli yerlerde yeti en, çoğunlukla çok yıllık, ender olarak 1-2 yıllık bir bitkidir. Çiçekleri pembe veya kırmızı renklidir. Meyvesi uzun bir kapsül eklindedir. Yurdumuzda 21 türü vardır. Bitkide tanen yağı, müsilaj ve benzerleri vardır. Ev ilaçlarında; epilobium angustifolium, kıllı yakıotu, dağ yakıotu ve bataklık yakı otu kullanılır.

YAKI OTU NERELERDE KULLANILIR?

Yakı otu insan sağlığını iyileştiren bir ottur. Aşırı şekilde öksüren kişiler öksürük kesici olarak bu bitkiyi tercih edebilirler. En büyük özelliklerinden birisi öksürük kesici özelliğe sahip olmasıdır. Kuru öksürük yaşayan kişiler bu otu kullandıkları zaman rahatlıkla öksürüğü engelleyebilirler. İçeriğinde bulunan yararlı maddeler ile boğazı temizler. Kişilerin yaşadığı boğaz kaşıntıları ve tahrişlerini yok eder.

Yakı otu bitkisi boğaz ağrıları için tercih edilebilir. Astım hastaları da sıklıkla botu tercih ederler. Solunum yolu hastalıkları için en önemli bitkilerden birisidir. İleri düzeyde astım hastalığına sahip olan kişiler bu otu düzenli olarak kullandıkları zaman astımdan kurtulabilirler.

Fakat bu tarz otları kullanırken uzman hekime danışılması doğru olur. Çünkü gelişigüzel kullanıldığı zaman bazı yan etkiler ile karşılaşmak mümkündür. Düzenli dozlar ile belli dönemlerde yakı otunu kullanabilirsiniz. Yakı otu vücudun içini ve dışını koruma amacıyla tercih edilir.