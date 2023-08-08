Yazın korkulu rüyası saç dökülmesine iyi gelen mucize formül belli oldu

Editör: Erkavim Yıldırım

Yaz aylarında aşırı hava sıcaklıklarının artış göstermesi birçok sağlık sorunu da beraberinde getiriyor.

Sıcakların saç derisinde ter ve yağ birikmesi nedeniyle saç dökülmesini artırdığı biliniyor.

Hem doğal hem de etkili bir kür ile saç dökülmesinin önüne geçmenin ortaya çıkması dikkat çekti.

İŞTE SAÇ DÖKÜLMESİNİ DURDURAN MUCİZEVİ SOĞAN KÜRÜ…

-İki tane soğanı doğrayın ve bir tencereye koyun.

-Üzerlerini geçecek kadar su ekleyin ve yaklaşık 10 dakika kaynatın.

-Kaynayan soğan suyunu saç diplerinize masaj yaparak uygulayın.

-Saçlarınızı bir bone veya havlu ile örtün ve yaklaşık 2 saat bekleyin.

-Ardından saçlarınızı yıkayarak kürü çıkartın.

SAÇ DÖKÜLMESİ NEDİR?

Sağlıklı bir saç derisinde ortalama 100 bin adet saç bulunur ve erişkinlerde yıkanma ve taramaya bağlı olarak günde ortalama 100-150 adet saç teli dökülmesi normal kabul edilir.

Saç dökülmesi; hormonal ve besinsel faktörler, kimyasal maddelere maruz kalmak, genetik yatkınlık, sistemik hastalıklar, kıl gelişimi bozuklukları, ilaçlar, psikolojik stres ve saçlı deri hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Sağlıklı bir insanda saç dökülmeleri 2 aya kadar sürebilmektedir.

Yılda 3 kez tekrarlanan saç dökülme süresinin 2 ayı aşması ise bazı ciddi hastalıkların habercisi olabileceği gibi uzman yardımı alınmasını gerektirebilir. Saç dökülmesi genellikle tetikleyici faktörden 3-4 ay sonra başlamakta ve bu faktörler tedavi edildikten 6-12 ay sonra normale dönebilmektedir.