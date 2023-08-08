Yakı otu prostatla savaşıyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Erkeklerin korkulu rüyası olan prostat kanserine iyi gelen yakı otu dikkat çekti.

YAKI OTU PROSTATA BÖYLE İYİ GELİYOR

Yakı otu erkeklerin prostat olmasını engeller ve prostatın büyümesine imkan tanımaz. Prostatı bazı durumlarda küçültebilir.

PROSTAT KANSERİ NEDİR?

Prostat, idrar torbasının hemen altında, bağırsakların ön tarafında, idrar torbasının çıkışını çepeçevre saran bir salgı bezidir. Erkek üreme sisteminin bir parçası olan, başlıca görevi spermleri koruyan sıvıyı üretmek ve spermleri bu sıvı içinde sağlıklı bir şekilde saklamak olan prostat bununla birlikte mesanenin ağzını sıkarak, idrar kaçırılmasını önler.

YAKI OTU NERELERDE KULLANILIR?

Yakı otu insan sağlığını iyileştiren bir ottur. Aşırı şekilde öksüren kişiler öksürük kesici olarak bu bitkiyi tercih edebilirler. En büyük özelliklerinden birisi öksürük kesici özelliğe sahip olmasıdır. Kuru öksürük yaşayan kişiler bu otu kullandıkları zaman rahatlıkla öksürüğü engelleyebilirler. İçeriğinde bulunan yararlı maddeler ile boğazı temizler. Kişilerin yaşadığı boğaz kaşıntıları ve tahrişlerini yok eder.

Yakı otu bitkisi boğaz ağrıları için tercih edilebilir. Astım hastaları da sıklıkla botu tercih ederler. Solunum yolu hastalıkları için en önemli bitkilerden birisidir. İleri düzeyde astım hastalığına sahip olan kişiler bu otu düzenli olarak kullandıkları zaman astımdan kurtulabilirler.

Fakat bu tarz otları kullanırken uzman hekime danışılması doğru olur. Çünkü gelişigüzel kullanıldığı zaman bazı yan etkiler ile karşılaşmak mümkündür. Düzenli dozlar ile belli dönemlerde yakı otunu kullanabilirsiniz. Yakı otu vücudun içini ve dışını koruma amacıyla tercih edilir.