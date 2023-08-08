Yakı otu cilde iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların hayali olan parlak ciltlere sebep olan yakı otu faydalarıyla dikkatlerden kaçmadı.

Yakı otuyla ilgili detaylar…

Yakı otu cilde iyi gelir, cildin canlı ve parlak gözükmesini sağlar.

PARLAK BİR CİLT İÇİN 5 ALTIN KURAL

1-Parlak bir cilt için tüketmeniz gereken besinler

Parlak bir cilt için tüketmeniz gereken en iyi yiyecekler şunlardır:

Avokado

Ceviz

Ayçiçeği Tohumları

Brokoli

Domates

2-Hindistan cevizi yağı kullanın

3-Aloe vera ile cildi nemlendirin

4-Bol su için

5-Cildi güneşten koruyun

YAKI OTU NERELERDE KULLANILIR?

Yakı otu insan sağlığını iyileştiren bir ottur. Aşırı şekilde öksüren kişiler öksürük kesici olarak bu bitkiyi tercih edebilirler. En büyük özelliklerinden birisi öksürük kesici özelliğe sahip olmasıdır. Kuru öksürük yaşayan kişiler bu otu kullandıkları zaman rahatlıkla öksürüğü engelleyebilirler. İçeriğinde bulunan yararlı maddeler ile boğazı temizler. Kişilerin yaşadığı boğaz kaşıntıları ve tahrişlerini yok eder.

Yakı otu bitkisi boğaz ağrıları için tercih edilebilir. Astım hastaları da sıklıkla botu tercih ederler. Solunum yolu hastalıkları için en önemli bitkilerden birisidir. İleri düzeyde astım hastalığına sahip olan kişiler bu otu düzenli olarak kullandıkları zaman astımdan kurtulabilirler.

Fakat bu tarz otları kullanırken uzman hekime danışılması doğru olur. Çünkü gelişigüzel kullanıldığı zaman bazı yan etkiler ile karşılaşmak mümkündür. Düzenli dozlar ile belli dönemlerde yakı otunu kullanabilirsiniz. Yakı otu vücudun içini ve dışını koruma amacıyla tercih edilir.