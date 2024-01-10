Yakınları ulaşamayınca polisi aradı, evinde ölü bulundu

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Suriye uyruklu İzzeddin Bilkaş'tan haber alamayan ailesi ve yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bilkaş'ın yaşadığı eve giden polis ekipleri kapının açılmaması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

KAPIYI KIRIP İÇERİ GİRDİLER

Ekipler, kapıyı kırıp içeri girdiklerinde evde Biltaş'ın cesedi ile karşılaştı. Ceset otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.