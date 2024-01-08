Yakıtı koklayan araçtan inanılmaz kampanya. Sıfır araçta büyük fırsat

Citroën, otomobil ve hafif ticari ürün yelpazesine yönelik kredi seçenekleri ve PSA Finans avantajıyla 2024’ün ilk ayında müşterilerini showroomlarına bekliyor.

Başlatılan bu kampanya ile Citroën C3 modeli 150 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi olanağı tanıyor.

C3 Aircross modeline, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi fırsatı sunuluyor.

Citroën C4 modelinde ise ocak ayında, 200 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânı veriyor.

Citroën C4’ün yüzde 100 elektrikli versiyonu ë-C4 modeli ise 400 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği bulunuyor.

4 kapılı sedan ve SUV genlerini bir araya getiren C4 X modelinde ocak ayında, 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânı veriyor.

C4 X’in yüzde 100 elektrikli versiyonu ë-C4 X satın almak isteyenler 400 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğinden faydalanabiliyor.

Citroën C5 Aircross modelinde 300 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânı sunuluyor.

Berlingo Kombi modeli 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile yeni sahiplerini bekliyor.