‘Yalan’da son durum ne?

Kanal D’de yaz döneminde Pazartesi akşamları ekrana gelen ‘Yalan’, yeni sezonun başlamasıyla birlikte günü değiştirilerek Cumartesi’ye alınmıştı. Dizinin yeni gününde nasıl bir reyting alacağı merak konusuydu. ‘Yalan’, önceki akşam ekrana gelen 20. bölümünde Total’de 3’ün üzerinde aldığı reytingle 5., AB ve ABC’de de reytinglerini 2’nin üzerine çıkararak 7. oldu. Geçen haftalara oranla reytinglerinde hafif bir yükseliş var.

Aslıhan Güner, Serra Pirinç, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Özge Borak performanslarıyla dikkat çekiyorlar. Şu an için diziyle ilgili gelişmeler, olumlu yönde ilerliyor. Bu arada dizinin kadrosuna sonradan dâhil olan Gökberk Demirci’nin da katkısı büyük oldu. Savcı Yaman karakteriyle katıldığı dizide farkını hissettirdi.

Bu gidişle ‘Yalan’, sezonun ilk yarısını tamamlar ama sezon sonuna kadar yoluna devam edebilir mi? Bunu kestirmek güç. Bekleyip göreceğiz.

‘Güldür Güldür’ geri döndü

Show TV’nin fenomen programı ‘Güldür Güldür Show’, 12. sezonuyla ekranlara dönüş yaptı. BKM imzalı yapım, sezonun ilk bölümünde Total’de 6., AB ve ABC’de ise 3. oldu. Komedi klasiği ‘Güldür Güldür’, 3’ün üzerinde aldığı reytingle sezona başladı.

Ali Sunal’ın sunuculuğunda gündem yaratan skeçleriyle tekrarlarının bile hatırı sayılır reytinglere ulaştığı program, sezona yine damga vuracağının sinyallerini verdi.

‘Güldür Güldür’de Onur Buldu, Doğa Rutkay, Rüştü Onur Atilla, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontante, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Burak Topaloğlu, Hasibe Özlem Eren gibi isimler yer alıyor.

‘Koleksiyon Hikâyeleri’ bir arada

‘Koleksiyon Hikâyeleri III. Edisyon Sergisi’, Türkiye’den ve dünyadan genç sanatçıları desteklemek amacıyla sanat danışmanı Hasan Sarıtaş tarafından kurulan Kadıköy’deki Hasan Sarıtaş Gallery’de ziyarete açıldı.

Sergide, kurumsal koleksiyonlardan özenle seçilen eserler ve galerinin temsiliyetini yaptığı sanatçıların son dönem eserleri bulunuyor.

Raşit Altun, Mustafa Ata, Neşe Erdok, Mehmet Güleryüz, Selma Gürbüz, Ergin İnan, Komet, Ahmet Oran, Saim Bugay, Fırat Altındal, Şenol Bora, Oğuzhan Atatanır, Çağdaş Erçelik, Ömer Faruk Erdoğan, Hakan Güven, Zafer Malkoç, Hakan Özdil ve Tuncay Takmaz gibi sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergi, 12 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.