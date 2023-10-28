Yalandan kim ölmüş acaba?

100 yıllık cumhuriyetimizin, 100 yıllık demokrasimizin, 100 yıllık siyasetimizin en büyük yalanı nedir?

“Ekonomistim” diyen Recep Tayyip Erdoğan’ın şu ekonomik söylemidir:

-“Faiz sebep enflasyon netice…”

2018’de anayasaya göre 2’nci ve son kez seçilen Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs’ta anayasal meşruiyeti olmadan 3’üncü kez cumhurbaşkanı seçilinceye kadar bu sözü defalarca tekrarladı.

Hazine ve Maliye Bakanlarının dönemleri:

10 Temmuz 2018’de Erdoğan damadı Berat Albayrak’ı atadı. 1 dolar 4,70 liraydı.

128 milyar dolar Merkez Bankası arka kapı uygulaması ile satılıp 9 Kasım 2020’de bir dolar 8,20 lira olunca damat Albayrak bakanlığı bırakıp kaçtı.

Lütfi Elvan: 10 Kasım 2020’de atandığında 1 dolar 8,20 liraydı, 2 Aralık 2021’de görevden azledildiğinde 1 dolar 13,45 liraydı.

Nureddin Nebati: 2 Aralık 2021’de atandığında 1 dolar 13,45 liraydı, görevden azledildiği 4 Haziran 2023’te 1 dolar 21,21 lira oldu

Mehmet Şimşek: 4 Haziran 2023’te atandı ve bugün 1 dolar: 28,20 lira…

Merkez Bankası (MB) Başkanları dönemi:

Murat Çetinkaya: 19 Nisan 2016- 6 Temmuz 2019

MB Faiz oranı 14 Eylül 2018: Yüzde 22,50

Faiz yükseldi ve 2018’de yıllık %33,64 olan TÜİK enflasyonu 2019’da yıllık %7,36‘ya düştü.

1 Dolar 5,76 lira oldu.

Erdoğan dedi ki;

-“Merkez Bankası Başkanı’nı görevden aldık çünkü laf dinlemiyordu"

Murat Uysal: 6 Temmuz 2019’da atandı ve Erdoğan’ın sözünü uysal uysal dinleyerek MB faizini düşürmeye başladı

26 Temmuz 2019: Yüzde 18,25 iken 22 Mayıs 2020’de yüzde 6,75 oldu

“Faiz sebep enflasyon netice” bakın nasıl gerçekleşti:

-2019’da yıllık yüzde 7.36 olan enflasyon,

-2020’de yıllık yüzde 25.15’e yükseldi.

1 dolar 8,20 lira oldu.

Suçlu bulundu: Murat Uysal.

7 Kasım 2020’de görevden azledildi.

Naci Ağbal: Bu kez Erdoğan’ın “Faiz sebep enflasyon netice” sözünü dinlemeyen Ağbal oldu.

MB faizini yükseltmeye başladı.

20 Kasım 2020: Yüzde 13.50- 1 dolar 7,60 lira

25 Aralık 2020: Yüzde 15.50- 1 dolar 7,57 lira

19 Mart 2021: Yüzde 17.501 dolar 7,29 lira

Dolar kurunda düşüşe neden olan Naci Ağbal 24 saat sonra 20 Mart 2021’de görevden azledildi.

2020 yılı enflasyonu ise yüzde 25,15 oldu.

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu: 24 Eylül 2021’de yüzde 16,50’ye düşürmekle başladı ve 24 Şubat 2023’te MB faizi yüzde 7.00 oldu.

2021’de yıllık yüzde 79,89 olan enflasyon 2022’de yıllık yüzde 97,72’ye çıktı.

Göreve başladığı 1 Mart 2021’de 1 dolar 7,32 lira idi.

Görevden azledildiği 9 Haziran 2023’te ise 1 dolar: 18,50 lira oldu.

Amerika’dan ithal Hafize Gaye Erkan:

Göreve başladıktan sonra;

dolar: 18,50 lira idi, bugün 28,20 lira oldu.

-MB faizi; 23 Haziran 2023’te yüzde 13.50 idi

-27 Ekim 2023’te yüzde 33.50 oldu.

Ekonomist (!) Erdoğan, Merkez Bankası faizini yükseltmesini bakın nasıl değerlendirmişti:

-“Yeni arkadaşımızla yola devam ettik ve dedik ki faiz oranlarını düşüreceğiz, çünkü faiz bir ülkenin kalkınmasında en büyük zulümdür. Yatırımları durdurur, istihdamı durdurur, üretimi durdurur, rekabet gücünüzü ortadan kaldırır ve sizin büyümenizi de engeller.”

Cumhuriyet tarihinin;

En büyük uydurması, “Faiz sebep enflasyon netice” sözüdür.

En büyük ekonomik faciasının tek sorumlusu Erdoğan’dır.