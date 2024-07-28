Yalı Çapkını, başarısını sürdürür mü?

Star TV’nin ilgiyle izlenen dizisi ‘Yalı Çapkını’nda yeni sezon öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Diziyi kaleme alacak isim sonunda belli oldu.

Mehmet Barış Günger’in ayrılığı sonrasında yeni senaristin kim olacağı merak konusuydu. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre, OGM Pictures imzalı Yalı Çapkını’nı bundan sonraki dönemde H. Zeynep Bonçe yazacak. Bonçe, Sefirin Kızı (Star TV) ve Ateş Kuşları (atv) gibi dizilerin de senaristliğini yapmıştı.

Ağustos ayında çekimlerinin başlaması beklenen dizi, 3. sezonuyla ekrana gelecek. Yayınlandığı günden bu yana gerek senarist değişikliği gerekse aldığı reytingler ile çok konuşulan dizinin başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir yer alıyor. Bakalım, Yalı Çapkını yeni sezonda başarısını sürdürebilecek mi? Bekleyip göreceğiz.

Filmleri neden hâlâ çok izleniyor?

Önceki akşam NOW TV’de ekrana gelen ‘Yüz Numaralı Adam’, aldığı reytingle dikkat çekti. Film, Total’de 2., AB’de 6. ve ABC’de 4. sırada yer aldı.

Yıllardır çeşitli televizyon kanallarında ekrana gelen Kemal Sunal filmleri, hâlâ çok izleniyor. Her yaştan insanı kendi bakış açısına göre güldüren filmlerdeki replikler, defalarca kez izlense de her zaman ilk defa kez izlenmiş tadı veriyor. Kemal Sunal filmlerinin çok izlenmesinin en önemli özelliği de bu olsa gerek.

Osman F. Seden’in hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini üstlendiği 1978 yapımı filmin başrollerinde Kemal Sunal ve Oya Aydoğan var. Filmde, ailesinin çalışıp para kazanması için zorladığı ancak saflığı nedeniyle girdiği işlerde bir türlü tutunamayan Şaban’ın başından geçen komik olaylar anlatılıyor.

29 yıl sonra keşfedilen şarkı

Sosyal medyayı kullanarak popüler olan birçok isim, zaman zaman gündem oluyor. Bunların yanı sıra geçmiş yıllarda çıkan ancak yeniden gündeme gelen şarkılar da var.

Son olarak Yıldız Tilbe’nin 1995 yılında çıkardığı albümüyle aynı adı taşıyan ‘Dillere Destan’ şarkısı, 29 yıl sonra tekrar keşfedildi. Şarkı, bir anda YouTube Trendler listesine 26 numaradan giriş yaptı.

Kendine has tarzı ve yorumuyla sevenlerinin gönlünde taht kuran Yıldız Tilbe, şarkının yeniden popüler olmasının ardından sahneye çıktığı yerlerde ‘Dillere Destan’ı okumaya başladı. Dinleyeni bol olsun.