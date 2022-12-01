Yalı Çapkını dizisinde flaş ayrılık

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi kısa sürede ekranların en sevilen yapımları arasında yer aldı.

Bu hafta 11. bölümüyle ekranlara gelecek olan Yalı Çapkını'nda beklenmedik bir ayrılık yaşanacak.

Yalı Çapkını'nda İbrahim karakterini canlandıran Cansu Fırıncı, yapım ekibiyle karşılıklı anlaşarak diziden ayrıldığını açıkladı.

Cansu Fırın yaptığı paylaşımda, "Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığım İbrahim karakterini yapımla anlaşmaya vararak sonlandırma kararı aldık. Dizinin ratingi bol, sezonları uzun olsun. Tüm ekip arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yeni projelerde buluşmak üzere." açıklamasıyla diziden ayrıldığını duyurdu.

Dizide, Çetin Tekindor’un hayat verdiği Halis Ağa’nın isteği üzerine evlenen Ferit ve Seyran’ın hikayesi anlatılıyor.