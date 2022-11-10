'Yalı Çapkını' dizisindeki yalının aylık kirası dudak uçuklattı. Bu sene kiraya büyük zam yapılmış

Star Tv'nin yeni sezona damga vuran dizisi Yalı Çapkını, hem reyting sıralamalarında hem de YouTube izlenmelerinde rakiplerini açık ara farkla geride bırakmaya devam ediyor. Sosyal medyada diziyle ilgili en çok konuşulanlardan biri de dizide kullanılan yalı oldu.

Sabancı ailesine ait olan Beylerbeyi’ndeki yalı, geçen sezon da Masumiyet dizisine ev sahipliğini yapmış, o dönem Gold Film, Sabancı ailesine aylık 225 bin TL ödemişti.

AYDA 600 BİN TL KİRA

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yalı Çapkını için ise OGM Pictures aylık 600 bin TL’ye anlaşma yaptı. Dilek Sabancı, tıpkı geçen yıl 13 bölüm süren Masumiyet dizisinde olduğu gibi yalının tüm kira gelirini engelliler için bağışlıyor.