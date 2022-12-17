Yalı Çapkını şarkı söyledi. Genç kızlar birbirine girdi

Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir, son dönemlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. 24 yaşındaki yakışıklı oyuncu hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Yakışıklı oyuncunun kısa sürede genç kızların sevgilisi haline gelmeyi başardı. Canlandırdığı dizide sevimli tavırlarıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Demir, sosyal medya paylaşımıyla büyük yankı uyandırdı.

Gitar çalıp şarkı söylediği anları sosyal medya hesabından paylaşan Mert Ramazan Demir'in sesi oldukça beğenildi. Kimi takipçileri yakışıklı oyuncunun sesini çok beğenirken kimi de abartıldığını düşündü. Paylaşılan videonun altında genç kızlar tarafından tartışmalı yorumlar atıldı.