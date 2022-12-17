17 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Yalı Çapkını şarkı söyledi. Genç kızlar birbirine girdi

Yalı Çapkını şarkı söyledi. Genç kızlar birbirine girdi

Son dönemlerin en çok konuşulan yapımları arasında yer alan Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir, kendi sosyal medya hesabında gitar çalıp şarkı söyleyince, genç kızlar sosyal medyada birbirine girdi.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 17:11
Takip Et

Yalı Çapkını dizisinin Ferit'i Mert Ramazan Demir şarkı söyledi sosyal medya yıkıldı.

Yalı Çapkını şarkı söyledi. Genç kızlar birbirine girdi
+
Aa
-

Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir, son dönemlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. 24 yaşındaki yakışıklı oyuncu hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. 

Yakışıklı oyuncunun kısa sürede genç kızların sevgilisi haline gelmeyi başardı. Canlandırdığı dizide sevimli tavırlarıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Demir, sosyal medya paylaşımıyla büyük yankı uyandırdı.

Gitar çalıp şarkı söylediği anları sosyal medya hesabından paylaşan Mert Ramazan Demir'in sesi oldukça beğenildi. Kimi takipçileri yakışıklı oyuncunun sesini çok beğenirken kimi de abartıldığını düşündü. Paylaşılan videonun altında genç kızlar tarafından tartışmalı yorumlar atıldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
1
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
2
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
3
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
﻿Faik Öztrak'tan İmamoğlu soruna flaş yanıt. CHP’den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
4
﻿Faik Öztrak'tan İmamoğlu soruna flaş yanıt. CHP’den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
﻿Faik Öztrak'tan İmamoğlu soruna flaş yanıt. CHP’den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
5
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat uygulaması bir yıl uzatıldı
6
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat uygulaması bir yıl uzatıldı
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat uygulaması bir yıl uzatıldı
﻿Merve Özbey'den Sezen Aksu itirafı. Merhaba dediği an Türkçe'yi unuttuğumu hatırlıyorum
7
﻿Merve Özbey'den Sezen Aksu itirafı. Merhaba dediği an Türkçe'yi unuttuğumu hatırlıyorum
﻿Merve Özbey'den Sezen Aksu itirafı. Merhaba dediği an Türkçe'yi unuttuğumu hatırlıyorum
﻿Ruhsatsız çalışan taksiler trafikten men edildi
﻿Ruhsatsız çalışan taksiler trafikten men edildi
﻿Ruhsatsız çalışan taksiler trafikten men edildi
﻿Erdoğan Katar'a final maçına gidecek
﻿Erdoğan Katar'a final maçına gidecek
﻿Erdoğan Katar'a final maçına gidecek
﻿Filistin'den barış açıklaması
﻿Filistin'den barış açıklaması
﻿Filistin'den barış açıklaması
﻿Erdoğan Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak
﻿Erdoğan Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak
﻿Erdoğan Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.