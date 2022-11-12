Yalı Çapkını'nın Abidin'i bakın kim çıktı. Yıllar önce canlı yayında ağda yaptırmıştı

Hem konusuyla hem iddialı sahneleriyle son dönemde fenomen olan Yalı Çapkını dizisinde öne çıkan isimlerden biri de Abidin rolüne hayat veren Mustafa Ersin Arıcı.

Yalı Çapkını'nın Abidin'i Ersin Arıcı'nın 2013 yılında Fox TV'de yayınlanan 'İmkansız Karaoke Yılbaşı Özel' programının yarışmacılarından olduğu ortaya çıktı. Araba kazanmak için yarışan Arıcı, yarışmada bomba anlar yaşamıştı.

FENOMEN YARIŞMACIYDI

Yarışmaya katıldığı dönemde performansıyla fenomen haline gelen Arıcı'nın yarışmada yaptıkları çok konuşulmuştu. Oyuncunun yarışmada başarısız olunca ağda yaptırdığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Dizinin popülerleşmesiyle tanınmaya başlayan oyuncunun o görüntüleri sosyal medyada tekrar gündeme geldi.

"Urfalıyam Ezelden" parçasını okumaya başlayan Arıcı'nın ağda yapılırken şarkıyı söylemeye devam etmesi gerekti. Bacaklarına, kollarına ve göğsüne ağda yapılırken parçayı söylemeye devam eden Yalı Çapkını'nın Abidin'i zor anlar yaşadı.

RTÜK CEZA KESTİ

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) o dönem yarışmada yaşananlardan dolayı kanala 218 bin 622 TL ceza vermişti.