Yalı Çapkını dizisine taze kan geldi

Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'mnun oynadığı Yalı Çapkını dizisi yeni sezona genişleyen kadrosuyla devam ediyor. Binnur Kaya ve Taro Emir Tekin'in kadroya dahil olduğu diziye son olarak Cemre Gümeli de katıldı.

İDDİALI PROJELERDE YER ALDI

Yalı Çapkını dizisinin yeni sezon ilk bölümü cuma akşamı yayınlanacak. Binnur Kaya ve Taro Emir Tekin'in kadrosuna güç katacağı fenomen diziye bir de iddialı ve güzel oyuncu Cemre Gümeli dahil oldu.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda Meryem'e hayat veren, geçen sezon da yine OGM Pictures'ın "Yüzyıllık Mucize" dizisinde Zerrin Tekindor'un gençliğini canlandıran Cemre Gümeli'nin Yalı Çapkını dizisindeki rolü henüz bilinmiyor.