Yalı Çapkını' nda Seda Sayan rüzgarı esti

Yalı Çapkını yeni sezonuna başlarken dizide, Seda Sayan'ın "Kalk git be adam" sözlerinin kullanıldığı sahne gündem oldu. Seda Sayan, O sahneyi sosyal medya hesabında paylaştı.

Yalı Çapkını' nda Seda Sayan rüzgarı esti

Yeni sezonuna başlayan Yalı Çapkını dizisi, 37. bölümündeki bir sahnede, Seda Sayan'ın sosyal medyada gündem olan "Kalk git be adam" videosuna yer verdi.

Dizideki Seyran karakterinin, eşi Ferit karakterini itmesinin ardından, "Kalk git be adam" ifadesini kullanması, akıllara bu sözün sahibi Seda Sayan'ı getirdi.

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Seda Sayan o videosunda şunları söylemişti:

"Uyuyan adamdan nefret. Adam dediğin sabah kalkar, gider. Ne yatıp duruyorsun? Sevmem. Kalk git be adam, kalk git."

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Sözlerinin kullanıldığını fark eden Seda Sayan da dizideki o kesiti sosyal medya hesabından gülücük ifadeleri koyarak paylaştı.

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