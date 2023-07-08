'Yalı Çapkını' oyuncuları Beril Pozam ve Erdem Kaynarca'nın aşkı sessizce bitti

Star Tv'nin reyting rekotmeni dizisinde Suna karakterine hayat veren Beril Pozam ile sevgilisi Erdem Kaynarca'dan üzen haber geldi. Beril Pozam'ın sevgilisinden geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız ayrıldığı ortaya çıktı.

'Yalı Çapkını' oyuncuları Beril Pozam ve Erdem Kaynarca'nın aşkı sessizce bitti

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, ÇetinTekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Suna karakterine hayat veren Beril Pozam'ın sevgilisinden ayrıldığı ortaya çıktı.

beril-pozam-ile-erdem-kaynarca-nin-iliskisi-sona-16096564-3558-m.jpg

Beril Pozam ile Erdem Kaynarca önceki yaz Sığacık'ta çekimleri gerçekleştirilen “Ada Masalı” dizisinde yakınlaşmış ve bu arkadaşlık zaman içinde aşka dönüşmüştü. Son olarak Ay Yapım'ın Academy Day gecesine beraber katılan ikili sessiz sedasız yollarını ayırdı.

beril-pozam-ile-erdem-kaynarca-nin-iliskisi-sona-16096564-2753-m.jpg

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Beril Pozam, Erdem Kaynarca'yı sosyal medyadan takip ederken, Kaynarca ise Pozam’ı takipten çıktı.

640xauto-1.webp

Öne Çıkanlar
Engelli ve yaşlı aylığına 350 lira artışı zam diye duyurdular. Çok olmuş yarısını geri alın
Engelli ve yaşlı aylığına 350 lira artışı zam diye duyurdular. Çok olmuş yarısını geri alın
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar kaç TL?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar kaç TL?
Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kayıt ücreti ne kadar kaç TL?
Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kayıt ücreti ne kadar kaç TL?
Vergilere zam mı geldi? Noter pasaport vize harçları ne kadar oldu?
Vergilere zam mı geldi? Noter pasaport vize harçları ne kadar oldu?
Threads nedir? Instagram Threads nasıl indirilir?
Threads nedir? Instagram Threads nasıl indirilir?
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
Son Haberler
Onur Tuna'dan alkışlanacak hareket Magazin
Onur Tuna'dan alkışlanacak hareket
Ölümcül hastalıklara savaş açıyor. Mucize besinin faydaları saymakla bitmiyor. Uyurken kas yaptırıyor Sağlık
Ölümcül hastalıklara savaş açıyor. Mucize besinin faydaları saymakla bitmiyor. Uyurken kas yaptırıyor
YÖK'ten öğrencileri sevindirecek karar Güncel
YÖK'ten öğrencileri sevindirecek karar
Engelli ve yaşlı aylığına 350 lira artışı zam diye duyurdular. Çok olmuş yarısını geri alın Ekonomi
Engelli ve yaşlı aylığına 350 lira artışı zam diye duyurdular. Çok olmuş yarısını geri alın
İstanbul'daki dev sitenin yönetimini Araplar ele geçirdi. Türkler azınlığa düştü Güncel
İstanbul'daki dev sitenin yönetimini Araplar ele geçirdi. Türkler azınlığa düştü
Türkiye’ye yönelik saldırı girişimlerinde bulunan terörist etkisiz hale getirildi. Güncel
Türkiye’ye yönelik saldırı girişimlerinde bulunan terörist etkisiz hale getirildi.