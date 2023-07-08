'Yalı Çapkını' oyuncuları Beril Pozam ve Erdem Kaynarca'nın aşkı sessizce bitti

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, ÇetinTekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Suna karakterine hayat veren Beril Pozam'ın sevgilisinden ayrıldığı ortaya çıktı.
Beril Pozam ile Erdem Kaynarca önceki yaz Sığacık'ta çekimleri gerçekleştirilen “Ada Masalı” dizisinde yakınlaşmış ve bu arkadaşlık zaman içinde aşka dönüşmüştü. Son olarak Ay Yapım'ın Academy Day gecesine beraber katılan ikili sessiz sedasız yollarını ayırdı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Beril Pozam, Erdem Kaynarca'yı sosyal medyadan takip ederken, Kaynarca ise Pozam’ı takipten çıktı.