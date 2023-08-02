Yalı Çapkını'nda yaprak dökümü! İki isim gitti kadro dağıldı

Star TV ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle gündeme oturan Yalı Çapkını'nda yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Dizide Halis Ağa'yı canlandıran Çetin Tekindor'la yolların ayrılacağı iddiası gündem olmuştu. Edinilen son bilgilere göre, kadroda yer almayacak iki isim ortaya çıktı.

SULTAN'LA FERİT'İN İLİŞKİSİ İFŞA OLMUŞTU

Dizi 36. bölümüyle sezon finali yapmış ve izleyenleri merakta bırakmıştı. Sezon finalinde yalının hizmetçisi Sultan ile Ferit'in ilişkisi açığa çıkmış ve yalıdaki herkesi şok etmişti. Fırat'ın babasıyla ilgili sır perdesinin yeni sezonda ortadan kalkacağı tahmin ediliyor.

ÇETİN TEKİNDOR AYRILACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde Yalı Çapkını'nın Halis Ağa'sı Çetin Tekindor ile ilgili ayrılık haberleri gündeme gelmişti. Usta oyuncunun kadrodan ayrılacağı haberleri hız kazanırken, ekipten kimlerin ayrılacağı, kimlerin kalacağı netleşmeye başladı. Ünlü gazeteci Birsen Altuntaş, Tekindor'un ayrılık haberlerinin henüz netleşmediğini vurgulamıştı.

ABİ KARDEŞ VEDA EDECEK

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizinin önümüzdeki günlerde sete çıkması bekleniyor. Kadrodan ayrılacak ilk isimler belli oldu.

Baran Bölükbaşı'nın canlandırdığı Tarık ile Saffet karakterini canlandıran Ediz Akşehir ailesiyle birlikte yeni sezonda olmayacak. Saffet ve Tarık dizide ağanın küçük torununu canlandırmıştı.

HALİS AĞA'NIN TORUNU GELİYOR

Diziye dahil olacak yeni karakterlerden birisi Halis Ağa'nın torunu olacak. Henüz ismi belli olmayan karakteri oynayacak kişinin Taro Tekin olacağı iddia edildi.

Altuntaş'ın haberine göre, Halis Ağa'nın kızı için ise kulislerde öne çıkan isim ünlü oyuncu Binnur Kaya oldu. Binnur Kaya'nın kadroya dahil olmasının reytinglere olumlu etki yapacağı düşünülüyor.