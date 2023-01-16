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  • Yalı Çapkınından Mert Ramazan Demir Bahar Candan’a mesaj mı attı? Bahar Candan Mert Ramazan Demir için ne dedi?

Yalı Çapkınından Mert Ramazan Demir Bahar Candan’a mesaj mı attı? Bahar Candan Mert Ramazan Demir için ne dedi?

Yalı Çapkınıyla popüler olan genç oyuncu Mert Ramazan Demir’in adı Bahar Candan ile anılıyor. Bahar Candan ile mesajlaşması ifşa olan Yalı Çapkınının Mert Ramazan Demir’in ne açıklama yapacağı merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkınından Mert Ramazan Demir Bahar Candan’a mesaj mı attı? Bahar Candan Mert Ramazan Demir için ne dedi?

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 15:14
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Yalı Çapkınından Mert Ramazan Demir Bahar Candan’a mesaj mı attı? Bahar Candan Mert Ramazan Demir için ne dedi?

Yalı Çapkınından Mert Ramazan Demir Bahar Candan’a mesaj mı attı? Bahar Candan Mert Ramazan Demir için ne dedi?
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Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir’in Bahar Candan ile mesajlaşması ifşa oldu. Bahar Candan Mert Ramazan Demir ile mesajlaştığı görüntüyü sosyal medya hesabında paylaştı. Peki, Yalı Çapkınından Mert Ramazan Demir Bahar Candan’a mesaj mı attı? Bahar Candan Mert Ramazan Demir için ne dedi?

Cuma akşamları STAR TV ekranlarına gelen Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, son zamanlarda sık sık özel hayatıyla gündeme geliyor. Adı Yalı Çapkınındaki rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile aşk dedikodularına karışan Mert Ramazan Demir, konuyla alakalı herhangi bir açıklamada bulunmadı. Peki, Yalı Çapkınından Mert Ramazan Demir Bahar Candan’a mesaj mı attı? Bahar Candan Mert Ramazan Demir için ne dedi?

Son olarak fenomen Bahar Candan ile olan konuşmaları ifşalanan Mert Ramazan Demir’in beklenmedik hamlesi karşısında takipçileri şaşkına döndü.

Mert Ramazan Demir ile mesajlarının içeriğini gizli tutan Bahar Candan, Mert Ramazan Demir’e gönderdiği fotoğrafın ekran görüntüsü alıp, sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yayınladı.

Bahar Candan, paylaşımına "Artık erkeklere güvenim kalmadı. Hemen ekran görüntüsü almış. O ifşalamadan ben paylaştım" notunu düştü.

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