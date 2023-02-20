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Bahar Canden şimdi de hacca gidecek arkadaş arıyor. Yapmadığı bir bu kalmıştı

Bahar Candan, büyük acıların yaşandığı depremle ilgili paylaşımıyla sosyal medyada tepki çekti. Skandal paylaşımları bitmeyen Candan şimdi de hacca gidecek arkadaş arıyor.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 12:25
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Yapmadığı bir bu kalmıştı. Bahar Canden şimdi de hacca gidecek arkadaş arıyor.

Bahar Canden şimdi de hacca gidecek arkadaş arıyor. Yapmadığı bir bu kalmıştı
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Yarışmalar sayesinde tanınan ve skandallarıyla gündemden düşmeyen Bahar Candan’ın depremle ilgili paylaşımı sosyal medyada infial yaratmıştı. Candan’ın kucağında oyuncak ayıyla verdiği seksi fotoğrafıyla “Ben ve ayıcığım deprem için çok üzgünüz. Size yardım etmek için elimizde geleni yapacağız” şeklindeki skandal paylaşımı büyük tepki çekmişti.

Sağduyudan uzak deprem paylaşımları yapan Candan son olarak yine ilginç bir paylaşıma imza attı.

Geçtiğimiz ay namaza başladığını söyleyip çıplak pozlarını paylaşan Candan bu sefer de hacca gitmeye karar verdi.

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