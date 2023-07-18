'Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir aldığı haberle yıkıldı

Editör: Osmancan EROK

Oyuncu Mert Ramazan Demir, geçen günlerde amca olacağı haberini almış ve çok sevinmişti. Başarılı oyuncunun abisi Zafer Demir’in eşi Şebnem Demir bebek beklediğini sosyal medyadan paylaşmıştı. Ancak geçen cumartesi kötü haber geldi.

MERT RAMAZAN DEMİR ALDIĞI HABERLE YIKILDI

Mert Ramazan Demir'in yengesi sosyal medya hesabından bebeğinin kalbinin durduğunu paylaştı. Şebnem Demir yaşadığı acı olayı “Buraya her zaman iyi haberle gelmeyi çok isterdim ama maalesef her zaman bu kadar şanslı olamıyoruz. Cumartesi günü bebeğimizin kalbinin durduğunu öğrendik. Bizim için bu çok hassas dönemi anlayışla karşılayacağınızı hiç şüphemiz yok. Yazan, merak eden herkese çok teşekkür ederiz. Her zaman dediğimiz gibi Allah’ın bizim için farklı planları varmış. Umarım bu süreci en sağlıklı şekilde atlatacağız…” sözleriyle duyurdu.