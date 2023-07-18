'Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir aldığı haberle yıkıldı

Yalı Çapkını dizisinde oynadığı Ferit karakteriyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Mert Ramazan Demir, abisi ve yengesinden aldığı bebek haberiyle havalara uçmuştu. Ancak geçen cumartesi çiftten kötü haber geldi.

'Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir aldığı haberle yıkıldı

Editör: Osmancan EROK

Oyuncu Mert Ramazan Demir, geçen günlerde amca olacağı haberini almış ve çok sevinmişti. Başarılı oyuncunun abisi Zafer Demir’in eşi Şebnem Demir bebek beklediğini sosyal medyadan paylaşmıştı. Ancak geçen cumartesi kötü haber geldi.

adsiz-tasarim-2023-07-18t091323398-ic7x.jpg

MERT RAMAZAN DEMİR ALDIĞI HABERLE YIKILDI
Mert Ramazan Demir'in yengesi sosyal medya hesabından bebeğinin kalbinin durduğunu paylaştı. Şebnem Demir yaşadığı acı olayı “Buraya her zaman iyi haberle gelmeyi çok isterdim ama maalesef her zaman bu kadar şanslı olamıyoruz. Cumartesi günü bebeğimizin kalbinin durduğunu öğrendik. Bizim için bu çok hassas dönemi anlayışla karşılayacağınızı hiç şüphemiz yok. Yazan, merak eden herkese çok teşekkür ederiz. Her zaman dediğimiz gibi Allah’ın bizim için farklı planları varmış. Umarım bu süreci en sağlıklı şekilde atlatacağız…” sözleriyle duyurdu.

İlgili Haberler
Afra Saraçoğlu ile ilişkisi ortaya çıkmıştı! Mert Ramazan Demir'den flaş hamle
Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşkı hakkında konuştu
Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in kaşlarıyla ilgili itirafı gündem oldu
Mert Yazıcıoğlu'ndan flaş hareket. Afra Saraçoğlu'ndan sonra Mert Ramazan Demir'i de sildi
Öne Çıkanlar
Erdoğan’la Körfez Turu’na çıkan iktidarın göz bebeği olan Fulya Öztürk umreye gitti
Erdoğan’la Körfez Turu’na çıkan iktidarın göz bebeği olan Fulya Öztürk umreye gitti
46 bin TL'lik hesabı dolar zanneden turist, hesabın TL olduğunu öğrenince güle oynaya ödedi
46 bin TL'lik hesabı dolar zanneden turist, hesabın TL olduğunu öğrenince güle oynaya ödedi
Euro ve dolar bugün kaç lira? 18 Temmuz döviz kuru ne kadar kaç TL?
Euro ve dolar bugün kaç lira? 18 Temmuz döviz kuru ne kadar kaç TL?
Fiat'tan otomobillere 2 haftada ikinci zam
Fiat'tan otomobillere 2 haftada ikinci zam
Şenol Güneş istifa mı edecek? Gürel Yurttaş açıkladı
Şenol Güneş istifa mı edecek? Gürel Yurttaş açıkladı
Fenerbahçelilerin çok sevdiği Rambo Okan zamları savundu: Erdoğan iyi ki zamları yapmış
Fenerbahçelilerin çok sevdiği Rambo Okan zamları savundu: Erdoğan iyi ki zamları yapmış
Son Haberler
SED ödemeleri memur maaşı ve enflasyon oranında artırıldı Ekonomi
SED ödemeleri memur maaşı ve enflasyon oranında artırıldı
Trabzonspor'da Sörloth sesleri Spor
Trabzonspor'da Sörloth sesleri
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer için rekor ceza istendi Güncel
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer için rekor ceza istendi
Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı Güncel
Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
Muhalefetin yarısı MTV zammı oylamasına katılmadı Siyaset
Muhalefetin yarısı MTV zammı oylamasına katılmadı
Dut yeme isteği başına bela oldu Güncel
Dut yeme isteği başına bela oldu