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  • Mert Yazıcıoğlu'ndan flaş hareket. Afra Saraçoğlu'ndan sonra Mert Ramazan Demir'i de sildi

Mert Yazıcıoğlu'ndan flaş hareket. Afra Saraçoğlu'ndan sonra Mert Ramazan Demir'i de sildi

Afra Saraçoğlu ile dört yıllık ilişkisi biten Mert Yazıcıoğlu, sosyal medyada Mert Ramazan Demir'i de takip etmeyi bıraktı. Yazıcıoğlu Demir'le olan fotoğrafını da sildi.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 13:12
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Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu'ndan sonra Mert Ramazan Demir'i de takipten çıkardı

Mert Yazıcıoğlu'ndan flaş hareket. Afra Saraçoğlu'ndan sonra Mert Ramazan Demir'i de sildi
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Oyuncu Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu dört yıllık ilişkilerini geçtiğimiz haftalarda noktalamıştı. Sürpriz ayrılıktan kısa süre sonra Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başlayan Yazıcıoğlu, eski sevgilisi Afra Saraçoğlu'nu Instagram'da takipten çıkmıştı.



Rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile hakkında çıkan haberleri kesin bir dille yalanlayan Afra Saraçoğlu da eski sevgilisinin çok konuşulan hamlesine karşılık vermişti.

'Yalı Çapkını' dizisinde 'Seyran' karakterine hayat veren güzel oyuncu, sosyal medyada kendisini silen Mert Yazıcıoğlu'nu bir gün sonra takip etmeyi bırakmıştı.

FOTOĞRAFINI DA SİLDİ 

Yazıcıoğlu'nun, Saraçoğlu ile birlikteyken yakın arkadaş olduğu Mert Ramazan Demir'i de Instagram'da takipten çıkması dikkat çekti. Demir ise meslektaşını takip etmeye devam ediyor.
Öte yandan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ile olan fotoğrafını da sildi.
 

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