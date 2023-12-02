Yalı Çapkını'nın ünlü ismi belediye başkanlığı aday adayı oldu. Bu kez siyaset sahnesinde

En son Yalı Çapkını dizisindeki Vahit rolü ile oyunculuk performansı sergileyen Mehmet Esen CHP'den Belediye Başkanı adayı olmak için kolları sıvadı. Mehmet Esen, adaylık haberini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yalı Çapkını'nın ünlü ismi belediye başkanlığı aday adayı oldu. Bu kez siyaset sahnesinde

DİSK'e bağlı Sine-Sen Genel Başkanı ve oyuncu Mehmet Esen, 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'den Adalar Belediye Başkanlığı aday adayı olduğunu duyurdu.

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CHP'den Adalar Belediye Başkanlığı aday adayı başvurusunda bulunan usta oyuncu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada; "CHP Adalar Belediye Başkanlığı için Disk Sine-Sen Genel Sekreterimiz Galip Görür sendika Avukatımız Derya Yaman ile aday adaylığı başvurumu yaptım. Bu onurlu güzel yolculukta sizlerin fikirleri ve desteği bana ışık olacak." ifadelerini kullandı.

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MEHMET ESEN KİMDİR?

Sanata yatkınlığı, altı yaşında sahnede izlediği Münir Özkul'dan etkilenerek Cihangir İlkokulunda sahneye koyup sergilediği tek kişilik oyunuyla ortaya çıkan Mehmet Esen, Ankara Atatürk Lisesinde okurken tiyatroya ilgisini sürdürdü. Öğrencilik yıllarında Ankara Deneme Sahnesinde eğitim alıp aynı yerde kadroya girerek kurs arkadaşı Altan Erkekli ile ilk oyunu Bozkır Dirliği'nde rol aldı. Dünyanın en önemli oyuncularından, usta, insan" şeklinde tanımladığı Erkan Yücel aracılığı ile Devrimci Ankara Sanat Tiyatrosuna (DAST) girdi.

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Meddahlığa ilk kez, Haldun Taner'in yönlendirmesiyle Münir Özkul'un çırağı olarak başladı. Münir Özkul'un yönetmenliğinde Erol Toy'un yazdığı "Düş ve Gerçek", Ahmet Önel'in yazdığı "Kaşif-i Eyvah Nadir Efendi" adlı meddah oyunlarını oynadı. Önemli sağlık sorunları yaşayıp kalp ameliyatı geçiren sanatçı, "Ustamdır" dediği Genco Erkal'la tanışmasıyla Dostlar Tiyatrosunda oynamaya başladı. Ustası Erkan Yücel'in ölümünden etkilenerek sanat yaşamına 4 yıl ara verdi ve Erkan Yücel'in anısına "Düş ve Gerçek"i tekrar oynayarak sanat yaşamına geri döndü. Sanatçı Kerim Afşar'ın, Suçlular ve Suçsuzlar oyununda kendisine başrol vermesiyle büyük başarı elde etti. Berlin'de Alman ve Türk tiyatrolarında yönetmen ve oyuncu olarak birçok projede yer aldı. 1994 yılında Tuncel Kurtiz'in desteğiyle doğaçlama olarak yaptığı meddah gösterisiyle yeni bir akım başlattı.

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1997'de tekrar Almanya'ya giderek Theater Forum'da (Berlin) tiyatro çalışmaları yaptı. 2000 yılında Türkiye'ye döndü. Almanya izlenimlerini anlatan "Aşk Hayattan Büyük" adlı bir roman yazdı. 2011 yılında DOT Tiyatrosunda "Festen" adlı oyunda oynadı.

2021 yılında yapımcılığını, yönetmenliğini, senaristliğini yaptığı Yapayalnız adlı filmde ayrıca oynadı. Son olarak, Ekin Onat yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı Kayıp adlı kısa filmindeki performansıyla Montreal Film Festivali'nde "en iyi erkek oyuncu" ödülünü aldı.

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