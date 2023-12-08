Yalı Çapkını'nın yengesi İfakat'ın eski hali ortaya çıktı

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği İfakat karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun eski hali ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yalı Çapkını'nın yengesi İfakat'ın eski hali ortaya çıktı

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı cuma akşamlarına damga vuran Yalı Çapkını dizisinde İfakat karakterini canlandıran Gülçin Santırcıoğlu başarılı oyunculuğu ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çekiyor.

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Her sahnesi gündem olan Santırcıoğlu şimdi de eski haliyle gündem oldu.

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Gülçin Santırcıoğlu'nun yıllar önce büyük bir ilgiyle izlenen Elveda Rumeli dizisinde Sütçü Ramiz'in 'Beyaz kızı' Hatice'yi canlandırdığı ortaya çıktı.

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Ünlü ismin eski halini görenler; 'Her haliyle güzel', 'Oyunculuğu da muhteşem kendisi de' gibi yorumlar da bulundular.

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