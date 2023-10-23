Yalı Çapkını’nın yıldızları sette birbirine girdi. Hastane çekimlerinde ortalık karıştı

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir arasında sette gerginlik yaşandı. Araya giren set ekibi ikiliyi zorlukla sakinleştirdi.

Yalı Çapkını’nın yıldızları sette birbirine girdi. Hastane çekimlerinde ortalık karıştı

Snob Magazin'in haberine göre; Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir hakkındaki iddia günlerce konuşulacak. İkilinin cuma günü sette yaşadığı olay, magazin gündemine oturacak. Star TV'de cuma akşamları ekrana gelen 'Yalı Çapkını' dizisinde Seyran ile Ferit karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in sette kavga ettiği iddia edildi.

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Yaz aylarında Bodrum'da görüntülenen çiftin daha sonra ayrıldıkları konuşulmuştu. Geçtiğimiz hafta sette ikilinin ayrı ayrı takıldığı görüntüler ortaya çıkmış ve ikilinin ayrıldığı yeniden gündeme gelmişti.

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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in, cuma günü Koç Üniversitesi Hastanesi'ndeki çekimlerinde kavga ettiği öğrenildi.

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İkilinin kavgasını yönetmenler Burcu Alptekin ile Alptekin Bozkurt araya girerek, ayırdı. Bir süre sete ara verildikten sonra çekimlere yeniden başlandı.
İkilinin bir süredir konuşmadıkları da söyleniyor.

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