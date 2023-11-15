Afra Saraçoğlu’nun kira fiyatı dudak uçuklattı. Yalı Çapkını'nın yıldızı yeni evine taşındı

Yalı Çapkını'nda 'Seyran' karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu yeni evine taşındı. Ünlü oyuncunun taşındığı semtteki kira fiyatları ise dudak uçuklattı.

Afra Saraçoğlu’nun kira fiyatı dudak uçuklattı. Yalı Çapkını'nın yıldızı yeni evine taşındı

Başrolünü Mert Ramazan Demir ile paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği 'Seyran' karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğu ile dikkat çekiyor.

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Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Saraçoğlu şimdi de yeni eviyle gündem oldu.

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2.Sayfa'nın haberine göre; Bağdat Caddesi'ndeki evinden Bebek'e taşınan güzel oyuncu iş yoğunluğu ve uzun saatler süren seti yüzünden bu kararı almıştı.

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Afra Saraçoğlu'nun taşındığı bölgedeki evlerin kira fiyatlarının ise minimum 50 bin TL olduğu öğrenildi.

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